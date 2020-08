Nordea-økonom venter boligprisvekst og øyner tidligere renteheving enn signalisert

SPÅR BOLIGPRISVEKST: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener rentekuttene fra Norges Bank alt annet likt har økt kjøpekraften i boligmarkedet med 15 prosent. Foto: Are Haram

I dag får vi boligpristall for juli, som er ventet å stige, og dermed bryte trenden som vanligvis er nedadgående for måneden.

«En sikker klikk-vinner», ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets, som tror den høye prisveksten fra mai og juni vil fortsette i juli.

Han peker på at stadig flere har kommet tilbake i jobb og rentene er rekordlave.

«Vi har sagt det før og sier det igjen, rentekuttene fra Norges Bank har alt annet likt økt kjøpekraften i boligmarkedet med 15 prosent. Gitt at gjeninnhentingen i økonomien har gått såpass bra som den har gjort, er vi derfor ikke veldig overrasket over utviklingen i boligprisene», skriver økonomen i morgenrapporten.

Prisene på OBOS-boliger steg med rekordsterke 2,8 prosent i juli, og annen anekdotisk informasjon tilsier ifølge Olsen at det har vært høy aktivitet i boligmarkedet i juli. Mange har holdt seg hjemme i sommer og hatt mulighet til å gå på visning.

«Norges Bank har signalisert at de følger utviklingen i boligmarkedet nøye og blir prisveksten for sterk, kan renten bli satt opp tidligere enn i andre halvdel av 2022 som de til nå har signalisert», skriver økonomen.

Øyner god vekst

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets ser også for seg nok en måned med god vekst.

«Boligprisene har som kjent steget kraftig igjen de siste månedene, og som vi viste til sist, peker pressindikatorene i retning av en fortsatt solid oppgang i juli», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.

Han ser for seg en oppgang på 1,2 prosent over måneden, sesongjustert.

Handelsbanken-økonomen mener løypemeldingene fra meglerkjedene også vitner om et hett boligmarked, særlig i pressområdene. OBOS-statistikken fra tidligere i uken pekte også tydelig oppover. På grunn av sammensetningen fungerer denne imidlertid best mot de offisielle tallene fra Eiendom Norge for Oslo, mener Gonsholt Hov.

I Oslo steg OBOS-prisene med 2,4 prosent i juli. Normalt sesongmønster, som vi kan lese ut fra tallene fra Eiendom Norge, er ifølge økonomen at boligprisene i Oslo stiger med om lag 1 prosent i juli.

«Med andre indikerer OBOS-tallene at de sesongjusterte prisene i hovedstaden har steget til over 1-tallet i juli», skriver han.

Gonsholt Hov legger imidlertid til det vanlige forbeholdet, om at OBOS-tallene til tider er særs volatile, som følge av varierende sammensetningseffekter.