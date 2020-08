Prisoppgang og rekordomsetning i boligmarkedet i juli

Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli 2020, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden.

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av korona-utbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han viser til at prisene utviklet seg sterkt nasjonalt og i de aller fleste områdene i Norge. På det sentrale Østlandet og i Bergen var prisutviklingen mer moderat i juli med en negativ utvikling i de sesongjusterte prisene.

– Det er trolig at mye av stimulansen av null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sier Lauridsen.

Rekordstor omsetning

I juli ble det solgt 6.821 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i 2019.

Det ble lagt ut 4.672 boliger til salgs i Norge i juli, 46,1 prosent flere enn i samme måned i 2019.

Så langt i år er det lagt ut 59.045 boliger til salgs, 1,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juli i år enn i 2019. Akkumulert har det aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en juli-måned, sier Lauridsen.

Raskest salgstid

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i juli 2020. Det er en økning fra 50 dager i juni. Raskest salgstid hadde Oslo med 33 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 101 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere enn de foregående årene. Den stigende salgstiden tyder på at det er mange boliger som har ligget lenge som er blitt solgt sist måned, sier Lauridsen.

Mer moderat prisutvikling fremover Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand, Tønsberg m/Færder og Porsgrunn/Skien med en oppgang på 2,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en nedgang på 0,2 prosent.

Sterkest vekst

Sterkest 12 måneders vekst hadde Hamar m/Stange med en oppgang på 8,3 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 2 prosent.

– Utviklingen i boligmarkedet de siste månedene har vært svært sterk, og juli ble intet unntak. Men juli ble noe svakere enn mange hadde ventet og da spesielt i hovedstadsområdet og Bergen. Dette er godt nytt fordi det allerede høyt prisede boligmarkedet på det sentrale Østlandet ikke trenger sterk prisvekst, men økt tilbud av nye boliger, sier Lauridsen.

– Renten er atomknappen i boligmarkedet, og vi tror effekten av null-renten nå er tatt ut, fortsetter han.

Sjefen for Eiendom Norge forventer at prisutviklingen vil bli mer moderat fremover og at den svakere utviklingen i norsk og global økonomi nå vil få større betydning for boligmarkedet.

– På samme tid er det sannsynlig at husholdningenes konsum i større grad vil rette seg mot egen bolig da korona-pandemien trolig fortsatt er i en tidlig fase. Hjemmet er en trygg av havn mot korona, sier Lauridsen.

Spådommene

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets ventet i forkant at den høye prisveksten fra mai og juni ville fortsette i juli.

Han peker i morgenrapporten på at stadig flere har kommet tilbake i jobb og rentene er rekordlave.

«Vi har sagt det før og sier det igjen, rentekuttene fra Norges Bank har alt annet likt økt kjøpekraften i boligmarkedet med 15 prosent. Gitt at gjeninnhentingen i økonomien har gått såpass bra som den har gjort, er vi derfor ikke veldig overrasket over utviklingen i boligprisene», skriver økonomen.

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets så også for seg nok en måned med god vekst.

«Boligprisene har som kjent steget kraftig igjen de siste månedene, og som vi viste til sist, peker pressindikatorene i retning av en fortsatt solid oppgang i juli», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.

Han ventet en oppgang på 1,2 prosent over måneden, sesongjustert.

OBOS-prisene

Prisene for brukte OBOS-boliger steg med 2,8 prosent i juli. I Oslo gikk prisene opp med 2,4 prosent.

OBOS har aldri før solgt så mange boliger i juli. Aktiviteten i juli var drøyt 30 prosent høyere enn juli i fjor.

– Vi har passert 213 salg av nye boliger i juli i Norge, noe som er ny salgsrekord i OBOS i juli måned. Dette er helt uvanlig, og vi må tilbake til juli 2016 for å se noe i nærheten. Da solgte konsernet 160 nye boliger, kommenterer konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

OBOS forklarer den sterke oppgangen med rentekutt, økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften og mer optimisme hos husholdningene.

– Prisoppgangen i Oslo i juli er markant høyere enn normalt, men samtidig omsettes det færre boliger i juli enn i andre måneder, slik at statistikken må tolkes med varsomhet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.