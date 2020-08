Andreassen: Da vil mange angre seg for hva de investerte i sommeren 2020

DYSTRE UTSIKTER: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener de økonomiske utsiktene for kommende år er dystre for verdensøkonomien, da det ikke er lett å se hvilke nye stimuli skal komme.

DYSTRE UTSIKTER: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener de økonomiske utsiktene for kommende år er dystre for verdensøkonomien, da det ikke er lett å se hvilke nye stimuli skal komme. Foto: Iván Kverme

De økonomiske utsiktene for kommende år er dystre for verdensøkonomien, da det ikke er lett å se hvilke nye stimuli som skal komme, ifølge sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Grupen.

– Og før eller siden vil nordmenn oppleve at vår egen økonomi lenge har vært utenfor vår egen kontroll, sier Andreassen til Finansavisen.

– Vi er ikke herre over egen skjebne.

Derfor mener han folk bør ha en langt høyere risikopremie når de investerer i bolig enn det de har i dag.

– Dagens priser kan holde seg, men faller oljeprisen til 20 dollar fatet, bare ett standardavvik fra der vi er i dag, vil mange angre seg for hva de investerte i sommeren 2020, sier Eika-økonomen.

Oppgang og rekord

Boligprisene steg ifølge tall fra Eiendom Norge med 0,4 prosent i juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent.

Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden.

– Prisutviklingen er sterkere enn normalt for juli og sterkest i byene. Mange satser på at de lave rentene vil vedvare og at den økonomiske veksten tar seg opp, sier Andreassen.

VIDEO: Se Finansavisens intervju med administrerende direktør i Eiendom Norge her: (Saken fortsetter under videoen)

Foto/reporter: Håkon Løtveit Redigering: Karoline Elgesem

Når det gjelder det første forhold – de lave rentene – tror han folk har rett.

– Det blir ikke noen nevneverdig renteoppgang i vår levetid.

– Den andre er jeg dessverre langt mer usikker på. En ting er at oljeprisen har falt fra 60 til 45 dollar pr. fat, men nedgangen i andre eksportpriser har vært vel så sterk, sier Andreassen.

Inflasjonsmålet dødt

Det er ifølge Eika-økonomen ikke grunnlag for å bevilge nordmenn i arbeid økt kjøpekraft i dette ti-år.

– Arbeidsledigheten vil holde seg høy. Folk har misforstått vår nære fortid. Vår nåtid og prognosene for 2020-30.

Han mener inflasjonsmålet er dødt.

– Det har vært det lenge, men vi har hatt midlertidige stimuli med kraftig rentenedgang/sterk svekkelse av kronekurs, samt enorme stimuli i USA i årene 2017-19, som har hjulpet verden til vekst og fremgang, påpeker Andreassen.