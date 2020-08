Egil Stenshagen tok kontakt med Roger Sedal og ville kjøpe huset hans for 42 millioner

Investor og tidligere Sem & Johnsen-topp Roger Sedal har opplevd et eventyr helt på toppen av Holmenkollen. Sammen med sin kone, Tone Sedal, har han tjent 16,5 skattefrie millioner på å bo fem år i Thorleif Haugs vei 18 – nærmeste nabo til Kongsseteren og Toralv Maurstad.

Sedal-paret betalte 25,5 millioner kroner for villaen på hele 818 kvadratmeter i 2015 etter en havarert salgsprosess for daværende selgere, Hermine Midelfart og Peter T. Malling.

Til tross for at det knapt skal ha vært en malerkost innenfor dørene på de fem årene, har Egil Stenshagen gravd dypt i lommene for eiendommen på vegne av sin datter, astrolog Karianne Stenshagen.

PRISHOPP: Thorleif Haugs vei 18 økte fra 25,5 til 42 millioner på fem år. Foto: 1881

65 prosent på fem år

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Roger Sedal til Finansavisen.

Sem & Johnsen har tinglyst en sikring på eiendommen lydende på 50 millioner kroner, men en slik sikring settes gjerne 20 prosent høyere enn salgssummen. Finansavisen er kjent med at eks-rallyfører Stenshagen skal ha bladd opp 42 millioner kroner for eiendommen.

Etter det Finansavisen forstår, skal ikke eiendommen ha vært markedsført. Salget skal ha kommet i stand som følge av at Stenshagen skal ha henvendt seg direkte til Sedal-paret med forespørsel om de kunne tenke seg å selge.

Det gir Sedal-paret en verdistigning på hele 65 prosent i løpet av kun fem år.

SMIL: Eks-Sem & Johnsen-topp Roger Sedal klarte ikke å si nei da milliardær Egil Stenshagen bladde opp mange millioner. Foto: Iván Kverme

Stenshagen besvarte ikke Finansavisens henvendelse rundt kjøpet onsdag.

Winje betalte 10 millioner

Thorleif Haugs vei 18 ble lagt ut i det åpne markedet tilbake i 2013 med en prislapp på 35 millioner kroner. Selv hadde Hermine Midelfart og Peter Malling betalt 23 millioner for eiendommen da de kjøpte den i 2004 av Lars Staff.

Paret fikk i land et salg til shippingmannen Even Winje, men Winje klarte ikke å gjøre opp kjøpesummen, og Midelfart og Malling måtte legge ut eiendommen for salg på nytt.

Da viste den seg langt tyngre å selge, hvorpå Tone og Roger Sedal forhandlet seg frem til en kjøpspris på 25,5 millioner – 9,5 millioner under prisantydning og 8,5 millioner kroner under den avtalte salgssummen til Winje.

Midelfart og Malling krevde Winje for differansen, og etter det Finansavisen får opplyst, skal Winje ha betalt ekteparet rundt 10 millioner kroner i kompensasjon.

De samme økonomiproblemene medførte at Winje også måtte selge sin storslagne eiendom, men han oppnådde kun 15 millioner for denne etter opprinnelig prisantydning på 37.