Fra full stopp til full fyr i nyboligmarkedet i Oslo

Fra 12. mars til 20. april hadde nyboligsalget i Oslo en nedgang på hele 73 prosent sammenlignet med samme periode måneden før, ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse. Men i juli har boligsalget vært langt over normale nivåer, mye hjulpet av hjemmesommer og rekordlav rente.

– Vanligvis selges det rundt 160 boliger i hovedstaden denne måneden, nå er det solgt 253, sier daglig leder i Hawii Analyse, Ravn Wiik.



Det tilsvarer 58,1 prosent over normale nivåer i juli. Det generelle snittet pr. måned er 220 solgte boliger, og juli-tallene ligger dermed også over dette nivået. Tallene er inkludert hus, leiligheter og forhåndssalg.

Høyere pris

Hawii Analyse, som følger eiendomsmarkedet for boligutviklere, ser også utvikling i gjennomsnittlig pris.

– Nivået i Oslo i juli er eksepsjonelt bra til denne måneden å være. Kvadratmeterprisen for solgte leiligheter har tatt seg opp betraktelig med en snitt på 88.000 i juli og 92.000 i juni, opp fra 81.000 i perioden mars til mai. Aktiviteten i det høyeste prissegmentet er også tilbake for fullt, sier Wiik.

Utbyggere Finansavisen har snakket med, bekrefter at de også har justert opp prisene i takt med utviklingen. Tall fra Eiendom Norge viser at bruktboliger har steget med 3,7 prosent siden utgangen av mars.

– De viktigste årsakene til den sterke utviklingen og rekylen i juni og juli er historisk lavt rentenivå, forskyvning av salg fra i vår til i sommer, massive og målrettede tiltak for næringslivet i tidlig fase, samt lettelse på restriksjoner etter kort tid, sier Wiik.

Flere lanseringer

Etter at mange lanseringer er blitt satt på vent er dette tallet nå økende. Mens det i mai var 97 lanseringer, var det hele 374 lanseringer i Oslo i juni.

– I juli har det vært en nedgang i antallet lanseringer, som er naturlig for måneden, men salget har vært særskilt høyt. Det er ikke fare for at det kommer for mange prosjekter samtidig til høsten, men salgsgraden i nye lanserte prosjekter vil gå noe ned fra det spesielt høye nivået under sommermånedene, sier Wiik.

I juli var det 33 lanseringer i hovedstaden.

OBOS fortsatt under budsjett

OBOS har som de fleste andre utbyggere opplevd rekordsalg juli, men ligger fortsatt bak budsjettet.

– Mye er hentet inn. Vi har nå solgt cirka 75 prosent av budsjett så langt i år. Vi har solgt 213 nye boliger i Norge i juli. Dette er helt uvanlig og ny salgsrekord. Vi må tilbake til juli 2016 for å se noe i nærheten. Da solgte konsernet 160 nye boliger, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

– Vi har hatt full salgsbemanning på alle våre prosjekter gjennom sommeren, og besøkende i våre digitale kanaler har økt med 30 prosent i juli, sier han.

OBOS vil gjennomføre salgsstarter fortløpende gjennom sensommeren og høsten. Blant de første er nye salgstrinn på Middelthunet, Vollebekk og i Lillestrøm.

Mangedobling for DNB

DNB Eiendom er markedsledende på salg av nybygg i Norge, og hadde i juli en salgsvekst på 66 prosent sammenlignet med juli i fjor.

– Områdene som utmerker seg mest, er Stavanger, hvor vi solgte tre enheter i fjor og 17 i år, samt Stor-Oslo, som har gått fra 23 til 54 salg i juli i år, sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan.

– Er det flere investorer tilbake i eksempelvis Oslo?



– Det er flere investorer i enkeltprosjekter enn tidligere i år, men det selges boliger av alle typer, og etterspørselen er primært behovsdrevet og ikke spekulativ, sier Skjelvan.

Statistikk for juli fra ECON Nye boliger kommer først 20. august, men sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse sier Oslo fortsatt henger etter totalt, etter nærmest full stans i mars og april.

– Oslo har ikke kommet like sterkt tilbake som andre deler av landet totalt sett, men så kommer de også fra helt andre nivåer med ekstra tydelig nedgang. Generelt har resten av landet hatt en mindre nedtur. Byggingen i Oslo er lav fremover, så vi venter prispress her videre, sier Benedictow.

Dropper gratis vaskemaskin

Det trege nyboligsalget gjorde at flere utbyggere iverksatte utradisjonelle grep. OBOS har fortsatt sin boligbytteordning, hvor de tar ansvaret for salget av gammel bolig. 15 kjøpere har benyttet seg av tilbudet. JM tilbyr angrerett på kjøpet med et reservasjonsgebyr på 10.000 kroner frem til 1. september. Dette tilbudet har få benyttet seg av.

Selvaag Bolig har tilbudt gratis hvitevarer, men har nå avsluttet ordningen i takt med at salget går bedre.

– Salget har vært uvanlig bra i juli, og vi har også justert opp prisene i takt med markedsutviklingen, det vil si noen prosent. På grunn av det gode salget ser vi ikke lenger noen grunn til å videreføre hvitevarekampanjen, sier kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen.

– Det kostet en del penger for dere?



– Ja, en slik pakke koster rundt 60.000 til 70.000 kroner. Jeg sitter ikke på eksakte tall, men alle under 34 år fikk tilbudet, og en god del har benyttet seg av det. Kampanjen var dermed vellykket, sier Gregersen.

Og nyboligprisene skal bare oppover i hovedstaden, sier han.

– Det ferdigstilles under 2.000 boliger i Oslo i år, mens behovet er det dobbelte. Det vil skape et sterkt prispress som også vil smitte til andre omkringliggende områder.

– Hvordan går salget ellers i landet?



– Det er vanskelig i Stavanger og Trondheim. Her er det veldig stor tilbudsside. Generelt er områdene utenfor Stor-Oslo normalt utfordrende, sier Gregersen.