Opp mot 50 % prishopp i Middelthunet

275.000 KR. KVADRATMETEREN: På Middelthunet får terrasseleilighetene i OBOS og Veidekkes boligprosjekt et prishopp på opp mot 50 prosent siden forrige lansering for halvannet år siden.

275.000 KR. KVADRATMETEREN: På Middelthunet får terrasseleilighetene i OBOS og Veidekkes boligprosjekt et prishopp på opp mot 50 prosent siden forrige lansering for halvannet år siden. Foto: ILLUSTRASJON: Oxivisuals

I slutten av august ruller OBOS igjen ut den røde løperen og lanserer siste salgstrinn for 3- og 4-romsleiligheter i Bygg B i Middelthunet ved Frogner stadion i Oslo.

I invitasjonen står det som alltid «OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på salgsmøtet, men møtet er åpent for alle». Det kan komme godt med når de siste store terrasseleilighetene i prosjektet skal selges med et betydelig prishopp.

– Vi selger ikke kvadratmeter, vi selger leilighetene. Det har vært en veldig positiv markedsutvikling gjennom sommeren, sier Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS til Finans­avisen.

FORSVARER PRISINGEN: Arne Baumann, boligutviklingsdirektør i OBOS. Foto: Iván Kverme

50 prosents prishopp

Samtlige av de store terrasseleilighetene i de øverste etasjene i det nye salgstrinnet prises fra 253.000 til 275.000 kroner pr. kvadratmeter.

Det tilsvarer leilighetspriser som 28,1 millioner kroner for 110 kvadratmeter, 35,1 millioner kroner for 128 kvadratmeter, eller 50,2 millioner kroner for 196 kvadratmeter. Med på kjøpet følger terrasse fra 54 til 140 kvadratmeter, men ingen garasjeplass – det er tilvalg.

– Dere nærmer dere 300.000 kroner pr. kvadratmeter på Majorstuen?

– Det er få leiligheter. Vi kan ikke se på kvadratmeterpriser. Bygg B er mer lik Bygg A, hvor terrasseleiligheter i det nye salgstrinnet ligner på de store terrasseleilighetene i Bygg A, sier Baumann.

En sammenligning mellom Bygg A og Bygg B viser at det nå er 50 prosents prishopp pr. kvadratmeter for en østvendt terrasseleilighet i 9. etasje i det nye salgstrinnet.

I halvannet år har en østvendt terrasseleilighet på 174 kvadratmeter med 73 kvadratmeters takterrasse i 9. etasje i Bygg A stått usolgt. Den er riktignok litt større, som kan gi lavere kvadratmeterpris, men den har 20 kvadratmeter større takterrasse, og ligger i tillegg mye lengre unna trafikkerte Kirkeveien, som samlet drar opp prisen. Begge leilighetene er over 110 kvadratmeter, og den usolgte leiligheten er priset til kun 170.000 kroner pr. kvadratmeter.

– Det er et gigantisk prishopp pr. kvadratmeter for samme etasje fra Bygg A til Bygg B på halvannet år?

– Det er en stund siden vi la ut A, det er mange måneder siden. Du har regnet på prisene og sitter med en oversikt jeg ikke har foran meg. Dette er det ene unike prosjektet og det er få leiligheter igjen. Det gjør at kvadratmeterprisene stiger da det er få slike terrasseleiligheter igjen å få kjøpt, svarer Baumann.

Uvanlig prising

En nærmere titt på prislisten for det nye salgstrinnet viser at det er dyrere pr. kvadratmeter å kjøpe en østvendt enn en vestvendt terrasseleilighet i samme størrelse, i samme etasje, i samme bygg.

– Jeg har ikke skissene foran meg, det er kvaliteter på de ulike leilighetene og hvor de ligger i bygget som bestemmer prisene. Markedsavdelingen har gjort en individuell vurdering av hver eneste leilighet og priset dem etter kvaliteter.

MIDDELTHUNET: Bygg B, som lanseres med terrasseleiligheter, er bygget til høyre på bildet. Toppleiligheten til 97,4 millioner kroner som fremdeles står usolgt, ligger på toppen av bygget til venstre. ILLUSTRASJON: Oxivisuals

OBOS' prisliste viser at du kan kjøpe en vestvendt terrasseleilighet på 111 kvadratmeter i 9. etasje for 28,1 millioner kroner. Prisoversikten viser også at du kan kjøpe naboleiligheten – en østvendt terrasseleilighet på 110 kvadratmeter, én kvadratmeter mindre, for 28,1 millioner, men du må ut med en 500-lapp mer. På kjøpet får du mindre p-rom, men et ekstra soverom. Den vestvendte leiligheten har også langside og kunne enkelt vært en 4-roms som den østvendte.

– Er ikke solforhold og vestvendt terrasse mer verdt enn østvendt leilighet?

– Jo, men for å svare deg på det må jeg se på planskissene med markedsgruppen og få en vurdering, sier OBOS-direktøren.

Østvendte balkonger?

En nærmere titt på leilighetsoversikten i neste salgstrinn viser at frontleilighetene mot Frogner stadion, under terrasseleilighetene i Bygg B, har østvendte terrasser.

– Burde ikke leilighetene på fronten i det nye salgstrinnet hatt vestvendte terrasser, som gir bedre solforhold og er mer verdt?

– Jeg antar at det dreier seg om detaljer i reguleringsplanen, men det må jeg få tid til å undersøke nærmere. Planmyndighetene fastsetter visse grenser i reguleringen, som byggelinjer over fortauet, uten at jeg kan svare konkret på stående fot hva som står i reguleringsplanen. Jeg skjønner spørsmålet ditt godt, svarer Baumann.

97 mill.-leiligheten ikke solgt

Sist OBOS hadde et salgsmøte hvor store terrasseleiligheter i Middelthunet ble lagt ut for salg, var under «Halleluja»-lanseringen av prosjektet i januar i fjor. 680 påmeldte møtte opp til en høytidelig seanse med rød løper og tente fakler i Colosseum kino.

Samtlige av de solgte leilighetene gikk til OBOS-medlemmer, hvor den første kjøperen hadde høyest ansiennitet med 73 års medlemskap. På salgsmøtet ble 42 av 46 leiligheter solgt på knappe 90 minutter for til sammen nær 500 millioner kroner.

Finansavisen 26. januar 2019.

Like spektakulært salg har det ikke vært på Middelthunet siden. Prosjektets hjemmeside viser at hele tre terrasseleiligheter i prissjiktet 27,2 til 97,4 millioner kroner har stått usolgt siden lanseringen for halvannet år siden.

Leiligheten det imidlertid knyttes mest spenning til, er toppleiligheten på 395 kvadratmeter som ble lansert til 95 millioner kroner under «Halleluja»-møtet. Undringen var stor i markedet da OBOS rykket ut med å øke prislappen til 97,4 millioner ett år senere.

– Ser dere mulighet for et salg snart?

– Ja, vi har hatt interesse på den i det siste, sier Baumann - et svar Finansavisen som oftest får når vi spør om 97-millioners leiligheten.

– Har dere vurdert å dele den opp i for eksempel to leiligheter for å få solgt?

– Nei, vi vil ikke dele den opp. Det er så mange interessenter på den at oppdeling ikke er i våre planer. Vi ser muligheter for å få solgt den som den er. Det er en fantastisk leilighet om du ser på den, svarer Baumann.