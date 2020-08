Boligprodusentenes Forening: Lav boligbygging presser opp prisene

Nyboligsalget var i juni 3 prosent høyere enn i 2019, mens salget i andre kvartal var hele 19 prosent lavere enn i samme periode året før, melder Boligprodusentenes Forening.

De påpeker at selv om salget av nye boliger i juni steg noe, var til gjengjeld salget i juni 2019 det laveste på 10 år.

«Markedet er i en bedring etter coronapandemiens utbrudd, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig smittespredning og konsekvensene for kjøperes jobbsikkerhet og evne til å finansiere ny bolig», heter det i meldingen.

– Boligprodusentene er betinget optimistiske for nyboligmarkedet, sier adm. direktør Per Jæger i en kommentar.

Svakt første halvår

For hele første halvår er salget i 2020 hele 22 prosent lavere enn i fjor. Dette gjelder alle boligtyper, og det ble i løpet av de seks månedene bygget 18 prosent færre eneboliger, 22 prosent færre småhus, og 24 prosent færre leiligheter.

Igangsettingen ligger 15 prosent under 2019-tallene. Her ligger både eneboliger og småhus 18 prosent under tallene fra i fjor, mens bygging av leiligheter var ned 12 prosent.

– Aktiviteten første halvår har aldri vært lavere enn i 2020. Solgte nye boliger i andre kvartal er rekordlavt. Færre nye boligprosjekter medfører fall i boligforsyning og forsterker prisveksten i boligmarkedet, særlig i Oslo og storbyene, sier Jæger.

Han mener ubalansen i boligmarkedet, som kommer til syne gjennom prisveksten for brukte boliger, er et varsel om sviktende boligforsyning.

– Prisveksten i bruktboligmarkedet er bekymringsfull. Drømmen om å eie egen bolig blir snart uoppnåelig i de største byene for husholdninger med alminnelige inntekter, sier Jæger.

Ordrereserve

Boligprodusentenes Forening påpeker også at ordrereserven hos boligprodusentene er bygget ned i løpet av første halvår.

– I pressemeldingen for mai var anslaget vårt 10 000 færre solgte boliger i 2020. Hvis andre halvår forløper med normal aktivitet anslår vi at det vil bli solgt ca. 4 000 færre nye boliger i 2020 enn i 2019, konstaterer Jæger, og påpeker at dette imidlertid forutsettes at smittespredningen holdes nede.