Nytt boligprosjekt: 2.000 interessenter, 56 leiligheter

– Det har vært stor interesse. Vi har så vidt teaset på Instagram og Facebook med logoen til prosjektet i sommer, og har fått over 2.000 interessenter, sier Ingunn Husebø, boligsjef i Aspelin Ramm.

Hun åpner for at ikke alle som har skrevet seg opp via sosiale medier er potensielle kjøpere, men er likevel svært fornøyd med at såpass mange har vist interesse. Tidligere denne uken ble neste steg i prosessen bestemt.

– Salgsstart ble besluttet onsdag, og vi tar sikte på å starte salget mot slutten av september, forteller Husebø.

Boliger og hotell

Det er Aspelin Ramm og Strawberry Brothers som utvikler boligprosjektet, som består av 56 leiligheter som skal stå ferdig i 2022. Strawberry Brothers er på sin side eid 50/50 av Petter Stordalen og Varner-familien.

Samme gruppering står også bak Choice-hotellet som bygges på Solli plass. Hotellet ved navn Sommerro skal stå klart våren om to år, og ligger i de gamle lokalene til Oslo Lysverker og Vestkantbadet – der sistnevnte skal bevares.

Bygget, som er fra 1931 og et bevaringsverdig kulturminne, skal inneholde 252 hotellrom og suiter, restauranter, barer, takterrasse og en kulturscene med plass til 700 personer.

Stort prisspenn

De tre leilighetsbyggene skal bygges bak hotellet, med leiligheter mellom 39 og 319 kvadratmeter. Prisene er foreløpig ikke satt, men til sammenligning vil OBOS ha 97 millioner kroner for toppleiligheten på 395 kvadratmeter i sitt prosjekt i Middelthuns gate på Majorstuen i Oslo.

– Det blir et stort spenn i prisene ettersom størrelsene på leilighetene er såpass ulike, slår Husebø fast.

Leilighetseierne blir automatisk medlemmer av hotellkonseptet, med tilgang til badebasseng og rabatt på overnatting og måltider.