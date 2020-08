Backe kjøpte Frogner Menighets eiendom - kan bygge 3.500 kvadratmeter

Alle de store boligutviklerne ble kontaktet da Frogner Menighets Diakonale Stiftelse la Erling Skjalgssons gate 25 ut for salg. De heteste tipsene tilsa at Pål Gundersen, Ivar Tollefsen, Oslo kommune eller OBOS ville trekke det lengste strået. Det gjorde de ikke.

Kjøperen av eiendommen ble i stedet boligutvikleren Backe. Selskapet bød 170 millioner for eiendommen, hvilket gjør at tomtebelastningen vil ende opp på rundt 50.000 kroner før kostnader til oppføring av boligene.

Til eldre på Frogner

Det fremgår av en melding på Frogner Menighets nettside at oppgjør og overlevering av eiendommen skjer i oktober. Det skjer etter at Frognerhjemmet, som frem til utgangen av 2018 var et sykehjem og dagsenter eid av Stiftelsen Frogner menighets hjem, ikke lenger var kvalifisert for fortsatt driftsavtale med Oslo kommune.

Stiftelsens formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet.

– Pengene skal forvaltes i Stiftelsen med det formålet det har. Det er ivaretagelse av eldre i Frogner sogn. Styret i stiftelsen har ikke besluttet bruken ennå, men en type forvaltning i ulike kategorier vil det være, sier advokat Even Bratsberg i Thommessen etter å ha bistått stiftelsen.

– Betyr det at det blir bra å være eldre på Frogner fremover?

– Ja, det er din uttalelse. Men de er fornøyd med at de slipper å drifte eller utvikle en eiendom, hvilket styret ikke følte seg kvalifisert til. Det er enklere for dem å forvalte noe annet, sier Bratsberg, som legger til at menigheten er fornøyd med resultatet av salgsprosessen.

Kan bygge 3.500 kvadrat

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som legger opp til bebyggelse av 3.500 kvadratmeter, og det legges også i kontrakten opp til at bebyggelsen blir i en størrelsesorden rundt dette volumet.

Finansavisen omtalte salgsprosessen i juni, og antydet at en salgspris på 150 ville gi en tomtebelastning på 43.000 kroner pr. kvadratmeter, men at et kokende boligmarked kunne trekke tomtebelastningen opp mot 50.000.

Noe usikkerhet ligger i hvorvidt man får rive det gamle bygget. Får man ikke det, vil det fordyre prosjektet som følge av kostbar rehabilitering.

Selve sykehjemmet er fra 1959 og ligger som nærmeste nabo til Schafteløkken der Frogner Menighet fortsatt vil ha sin virksomhet samt barnehage.

Backe hadde ikke mulighet til å besvare spørsmål om sine planer for eiendommen da Finansavisen tok kontakt torsdag.