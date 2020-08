– Hvis ikke det gir boligprisvekst, så vet ikke jeg

I går kom tall fra Boligprodusentenes forening, som viste at antall igangsettelser av nye boliger i første halvår ligger 15 prosent under 2019-tallene.

Administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger, sier han er bekymret for utviklingen, og kan ikke annet enn å konkludere med at det vil gi en kraftig boligprisvekst.

– Vi ser at Oslo har en reguleringstakt på ca. 1.000 i halvåret, som tilsvarer 2.000 i året. Hittil har vi sagt at Oslo trenger ca. 5.000 nye boliger, sier Per Jæger i Boligprodusentene, og fortsetter:

– Hvis ikke det gir prisvekst, så vet ikke jeg. Jeg tror fortsatt det er slik at hvis man får for lite inn i et marked, så går prisene opp.

– Kan vi få 2016-tendenser i Oslo igjen?

– Ja, det kan fort hende hvis vi får så lite, men det er ikke sikkert at det kommer i 2021. Det kan godt komme i 2023 eller 2024, fordi det er så mange andre ting som spiller inn i forhold til hvordan en prismekanisme er.

