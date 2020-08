Selvaag Bolig halverte inntektene i 2. kvartal

Selvaag Boligs inntekter falt til 435,5 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 1.035,2 millioner kroner i samme periode året før.

EBITDA endte på 62 millioner kroner, ned fra 282 millioner i andre kvartal 2019.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1.357 boliger verdt 6,3 milliarder kroner under bygging. 78 prosent av disse var solgt innen utgangen av juni.

Bruttosalget, som inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter, var i kvartalet på 186 boliger, ned fra 276 i samme periode i fjor. Disse hadde en samlet salgsverdi på 920 millioner kroner.

Nettosalget var på 142 boliger. Det er en nedgang fra 210 boliger i andre kvartal 2019. Salgsverdien var på totalt 696 millioner kroner, ned fra 1.106 millioner kroner i samme periode i fjor.

Utbytte

Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 3,0 kroner pr. aksje for første halvår.

Finansdirektør Sverre Molvik forklarer at selskapet velger å betale ut utbytte til aksjonærene fordi selskapets soliditet er svært god og resultatet for første halvår 2020 er som forventet.

– Utbyttet for andre halvår 2019 ble redusert fra 3 kroner til 1,50 kroner. Vi betaler nå ut dette i tillegg til nesten hele det ordinære IFRS-resultatet for første halvår 2020 til aksjonærene. Årsaken til at vi kan gjøre dette er at vårt samarbeid med Urban Property gjør at vi ikke har behov for egenkapital til tomtekjøp på samme måte som tidligere, sier han i en kommentar.

Selvaag solgte tidligere i år store deler av sin tomteportefølje til Urban Property, noe som i første kvartal ga en regnskapsmessig gevinst på 1.029 millioner kroner.

Selvaag Bolig (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 435,53 1.035,19 Driftsresultat 59,58 278,71 Resultat før skatt 58,57 274,93 Resultat etter skatt 48,31 208,27