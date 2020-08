Tapte flere hundre tusen på salg av luksusvilla

Isabelle Ringnes og forloveden Bjørn Erik Ihlen solgte nylig Heimlibakken 4 på Ormøya, etter kun å ha bodd der ett år.

– Det var godt å få solgt det etter første runde, men det var tungt å få det over den gamle prisen, sier Ihlen til Finansavisen.

ORMØYA: Boligen på 200 kvadatmeter ligger sjønært til og samboerparet Ringnes og Ihlen var i utgangspunktet storfornøyd med kjøpet sommeren 2019. Foto: Privatmegleren

850.000 under antydning

For ganske nøyaktig ett år siden kjøpte datteren til Christian Ringnes og samboeren huset på 200 kvadratmeter. Det ligger idyllisk til rett ved sjøen på Ormøya. Isabelle Ringnes har blant annet skrevet varmt om huset på Instagram.

Eiendommen ble tinglyst 30.august 2019 og solgt av investoren Mamad Adar til samboerparet for 17.175 millioner kroner. Opprinnelig prisantydning var 18 millioner kroner, ett år etter ble prakteiendommen lagt ut med en prislapp på 17.8 millioner.



– Vi hadde håpet på flere interessenter. Vi følte vi gjorde et røverkjøp den gang, men nå ble det bare én budgiver, og de var ikke interessert å gi noe mer enn det vi gjorde, sier Ihlen.

Snarere tvert imot. Da boligen ble solgt nå i august var det til 16.950 millioner. Altså 850.000 under prisantydning, og 225.000 under det samboerparet ga for ett år siden. I tillegg kommer utgifter til megler og annet.

– Vi er litt skuffet. Vi håpte på en litt høyere pris, men det var vanskelig når det bare var én som bød, sier Ihlen.

Nytt hus

– Hvorfor måtte dere selge så fort?

– Vi har kjøpt et nytt hus, så det er grunnen til det, sier Ihlen.



– Hvor er dette?



– Det tror jeg ikke Isabelle blir så glad for hvis jeg sier.

Og det har nok Ihlen rett i. Når Finansavisen ringer Ringnes så vil hun ikke si noe om hverken kjøp eller salg.

– Du kan skrive «ingen kommentar». Beklager det, sier Ringnes.

Til Dagens Næringsliv sa hun ifjor sommer at hun var veldig fornøyd med kjøpet.

– Vi er veldig glade i sjøen og det var så utrolig fint og idyllisk der nede at vi falt pladask da vi dro og så på huset, sa Ringnes da DN skrev om eiendomstransaksjonen.

Nå vil hun altså ikke kommentere hvorfor huset måtte selges så raskt at det tvang frem et tap.

Fikk ikke parkering

En av grunnene til at samboerparet ønsket å selge, kan være mangelen på parkeringsmuligheter. De to fikk 7. august avslag på å bygge en garasje/carport på eiendommen.

Plan- og bygningsetaten skriver blant annet i sitt avslag at:

«Eiendommen ligger svært eksponert fra kysten og nærme kystlinjen, innenfor 100-metersbeltet. Tiltaket vil derfor være i strid med plan og bygningsloven § 18 som forbyr bygging i strandsonen, og er heller ikke i tråd med vurderingskriteriene for unntak i det midlertidige forbudet mot tiltak. Vi ønsker ikke å åpne opp for tiltak som er i strid med dette kravet»

XXL-tap

De to kan kanskje trøste seg med at det er gjort verre salg på Ormøya. XXL-gründer Øivind Tidemandsen solgte sin fredede villa 10 millioner under prisantydning tidligere i år. Nesten 4 millioner under det han selv kjøpte for. Og verst av alt, han kunne solgt nærmere prisantydning om han tok telefonen fra megler året før.

– Jeg ringte og ringte, men fikk aldri tak i ham, selv om jeg ikke er av typen som pleier å gi meg. Derfor fortsatte jeg å ringe på kvelden og til og med natten da han ikke svarte på dagen. Til slutt brukte jeg skjult nummer i håp om at han skulle svare. Men han var åpenbart ikke interessert i bud på eiendommen sin, sa megler Odd Kalsnes til Finansavisen i vår. Tidemandsen var i Karibien.