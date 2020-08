Resultatskrell for Solon

Solon Eiendom gjennomførte i andre kvartal kjøpet av Kruse Smith Eiendom (nå endret navn til Solon Sørvest), med virkning fra 1. april 2020. Resultatet fra dette selskapet er konsolidert inn fra denne datoen.

Solon-konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2020 kom inn på 298 millioner kroner, mot 457 millioner kroner i samme periode i fjor. Reduksjonen fra 2019 skyldes at det ble overlevert flere enheter i Solon Bolig i 2019 sammenlignet med 2020.

I andre kvartal ble det overlevert 163 enheter fordelt på 27 enheter i Solon Bolig og 136 boliger i Solon Sørvest.

Salget i andre kvartal 2020 er høyere enn tilsvarende kvartal i 2019. Dette skyldes i hovedsak salgsstarter på nye prosjekter som blant annet Veslebukta og tredje trinn av Lier Hageby i denne perioden, som begge har blitt godt mottatt i markedet.

«Nyboligsalget har vært bedre enn forventet fra mai som følge av at hverdagen har blitt mer normalisert etter utbruddet av Covid-19. Selv med en uavklart utvikling i smittetall, antas det i bransjen at et lavt rentenivå vil gi en fortsatt god etterspørsel etter boliger. Samtidig følger vi nøye med på utviklingen utover høsten», står det i kvartalsrapporten.

I andre kvartal 2020 solgte Solon Bolig brutto 90 enheter med en samlet salgsverdi på 647 millioner kroner, sammenlignet med 23 enheter med en samlet verdi på 153 millioner i andre kvartal 2019. Solon Sørvest brutto 30 enheter med en samlet salgsverdi på 163 millioner.

Av 629 enheter under bygging i Solon Bolig pr. 30. juni 2020 er 73 prosent solgt. Av 186 enheter under bygging i Solon Sørvest per 30. juni 2020 er 65 prosent solgt. Enhetene under bygging fordeles i hovedsak på prosjektene Magasinparken Ski (327 enheter), Parkveien Langhus (130 enheter), Bystranda Blå (81 enheter) og Storebukta (80 enheter).

Solon opplyser at konsernet er godt finansiert, som gir stor fleksibilitet og mulighet til å øke tomtebanken ytterligere.

Les hele kvartalsrapporten her.

Solon Eiendom (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 298,4 456,5 Driftsresultat 7,2 116,4 Resultat før skatt -33,5 97,9 Resultat etter skatt -26,1 76,4