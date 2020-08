Finanstilsynet vil ikke videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften

Formålet med den økte fleksibilitetskvoten var å styrke bankenes mulighet til å hjelpe sine boliglånskunder gjennom en krevende periode.

Nå mener Finanstilsynet og Norges Bank at de midlertidig økte kvotene ikke bør videreføres i fjerde kvartal. Tilsynet mener at det med et svært lavt rentenivå er fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå.

Finanstilsynet mener at det heller ikke er behov for å videreføre midlertidige unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra Nav.

Finansdepartementet sendte forslaget på høring fredag. Høringsfristen er 4. september.

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter Finanstilsynet og Norges Bank.

– Gjeninnhentingen i norsk økonomi har gått raskere enn noen kunne forvente, og boligmarkedet fungerer godt. Historien viser at renten trumfer det meste, selv relativt høy arbeidsledighet. Vi konstaterer at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig, sier adm, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

