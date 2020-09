Så mye steg OBOS-prisene i august

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo gikk opp med 1,5 prosent i august, ifølge en melding fra OBOS.

Det er den fjerde måneden på rad med prisvekst i hovedstaden. På landsbasis var oppgangen 0,6 prosent.

Oppgangen i august kommer etter et kraftig prishopp i juli. Da gikk prisene opp 2,4 prosent i Oslo og 2,8 prosent i hele landet.

August er vanligvis en måned med stor aktivitet og økte priser i boligmarkedet, og august i år er intet unntak. Det ble omsatt 541 brukte boliger i Oslo i august i år mot 514 i fjor.

Andelen som benyttet seg av forkjøpsretten som følger av OBOS-medlemskapet var på drøyt 30 prosent, noe som er klart høyere enn i august i fjor.

– Prisoppgangen i Oslo i august i år er imidlertid noe svakere enn den i gjennomsnitt har vært når vi ser på samme måned i perioden 2004-2019, men er i tråd med august de siste par årene, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Rekordnivået står

Monsvold mener de kraftige rentekuttene sammen med økt fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften har bidratt til at boligmarkedet har utviklet seg sterkere enn mange fryktet da coronautbruddet satte inn og Norge ble stengt ned.

– Aktiviteten i august har vært svært god – særlig sett i lys av at antallet salg av brukte OBOS-boliger var rekordhøy i juli. Vi var spente på om det høye salget i juli ville ta unna for noe av salget som normalt er i august, men antallet omsetninger har fortsatt å holde seg på et rekordhøyt nivå, sier hun.

Prisoppgangen betyr at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstadsområdet er 68.730 kroner. En brukt OBOS-bolig i Oslo-området koster nå 6,5 prosent mer enn i august i fjor. Kvadratmeterprisen på landsbasis er 59.640 kroner. Det er 5,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Vi fikk inn 20 prosent flere oppdrag i august sammenlignet med samme måned i fjor. Og alt tyder på at trenden fortsetter i september, sier Hans Anders Skjølberg, daglig leder av OBOS Eiendomsmeglere.

Satser på nybygging

Monsvold i OBOS tror aktiviteten i boligmarkedet vil holde seg stabil fremover hvis smittetallene ikke blusser ytterligere opp og norsk økonomi fortsetter å gå mot en normalisering med gradvis nedgang i arbeidsledigheten.

Dette gjør at OBOS etter rekordsalg av nye boliger i juli intensiverer satsingen på nybygging. Bare i Norge er det foreløpig planlagt igangsetting av godt over 300 boliger i flere prosjekter utover høsten.

I tillegg planlegges det å komme i gang med salg og bygging av rundt 400 boliger på Storøykilen på Fornebu mot slutten av året. Dette avhenger av fremdriften i planprosessene i Bærum kommune.

Første halvår i år igangsatte OBOS 1.585 boliger mot 1.236 i samme periode i 2019. Med det er OBOS den boligbyggeren i Norden som igangsatte flest boliger.

– For tidlig å stramme inn

– Vi tror på god aktivitet og noe prisvekst fremover, men erfaringen er at markedet roer seg utover høsten, sier Monsvold.

Lav rente og at mange husholdninger har fått bedre råd, trekker prisene opp. Samtidig er usikkerheten om hvordan norsk økonomi vil utvikle seg større enn normalt.

– Vi mener derfor det er for tidlig å stramme inn boliglånsforskriften. Med eksempler på at smittespredningen raskt kan blusse opp, utsatt gjenåpning av samfunnet, samt utsikter til langt høyere arbeidsledighet enn vi er vant med, mener vi finansministeren må se an markedsutviklingen en stund til, sier sjeføkonomen.

Om man velger å justere ned fleksibilitetskvoten, mener Monsvold den bør settes til 15 prosent.

– Det bør være samme kvote for Oslo som for resten av landet, sier hun.