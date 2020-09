Veidekke Eiendom bytter navn til Nordr Eiendom

Tirsdag kveld ble det kjent at Veidekkes salg av Veidekke Eiendom til Norwegian Property, Fredensborg og Union Real Estate Fund III Holding for 7,1 milliarder kroner var sluttført.

Samtidig endret Veidekke Eiendom navn.

Det nye navnet på virksomheten er Nordr Eiendom, som vil gjelde i både Norge og Sverige.

Schumann tar roret

Som tidligere meldt er det tidligere Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann som skal lede virksomheten.

Der får han ansvaret for 180 ansatte og en tomteportefølje på 18.800 enheter i Norge og Sverige.

– Det har vært en strålende mottagelse hos de ansatte til det nye eierskapet, og nå gleder vi oss sammen til å rette fokus på å bygge selskapet videre i Norge og Sverige. Vi har mange prosjekter som nå skal rulles ut i markedet, og nærhet til kundene blir vår prioritet, sier Schumann i en pressemelding.

Hugget inn i fjellside

På nettsidene til Nordr Eiendom forklares navnevalget slik:

«I Nordr har vi funnet et navn som symboliserer alt vi står for og alt vi har med oss. Solid, kompetent, bestandig, et navn med særpreg og med en klar tilhørighet til det nordiske».

«Nordr har noe tidløst over seg, det er et navn du godt kunne funnet hugget inn i en fjellside for tusen år siden. Skrevet i stein».