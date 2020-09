Handelsbanken Capital Markets: Boligpristallene i dag kan være av avgjørende betydning for Norges Banks

I dag retter vi blikket mot boligpristallene fra Eiendom Norge. Bakteppet er velkjent: Etter en liten dipp i starten av coronakrisen, hentet boligmarkedet seg fint inn igjen gjennom april og mai.

Gjennom sommeren har det vært desto friskere prisvekst, og aktiviteten – målt ved antall boliger lagt ut for salg og antall solgte, har vært på svært høye nivåer for sesongen å være.

«Tilbuds- og etterspørselsbalansen tyder også på videre solid prisoppgang i august, og vi ser for oss en prisvekst rundt 0,9 prosent (sesongjustert), tilsvarende som i juli», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov og analytiker Nils Kristian Knudsen i morgenrapporten til Handelsbanken Capital Markets.

De peker på at boligmarkedet særlig er fyrt opp av de lave rentene, som har gitt et markert løft i husholdningenes kjøpekraft i budrundene.

«Når det er sagt fungerer ikke lave renter i et vakuum. Dersom folk flest virkelig hadde fryktet for fremtiden, ville vi nok sett at boligprisene hadde falt åkkesom; lave renter eller ei. Men konsumenttilliten er også godt opp fra bunnen, og har dermed bidratt til prisoppgangen i det siste», heter det fra økonomene.

Dette mener de står seg, selv om konsumenttilliten har svekket litt igjen den aller siste måneden.

«Når det er sagt skal vi ikke se bort ifra at den spesielt sterke prisveksten i det siste har vært et resultat av at folk har kastet seg rundt. At mye av aktiviteten og prisveksten har kommet raskere fremfor å fordele seg mer over tid. Dette gjenstår imidlertid å se», skriver Gonsholt Hov og Knudsen.

Kan være avgjørende

Skulle vi heller se fortsatt sterk prisvekst i august, slik indikatorene tyder på, kan det ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets gi Norges Bank et dilemma.

Gjeldsveksten for husholdningene er på vei opp igjen som følge av den sterke utviklingen i boligmarkedet, og med det øker også sårbarheten.

«Som vi har vært inne på flere ganger tidligere kan et fortsatt sterkt boligmarked være et argument for at Norges Bank fremskynder den planlagte rentehevingen (som de til nå har signalisert ikke vil komme før ved utgangen av 2022)», skriver Gonsholt Hov og Knudsen.

I så måte mener de boligpristallene i dag kan være av avgjørende betydning for Norges Banks rentesignaler den 24. september.