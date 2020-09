Boligprisene opp i august

Boligprisene steg med 1,1 prosent i august 2020, ifølge tall fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for et år siden.



Avtagende vekst

– Boligprisene steg i august, noe som er normalt for måneden. Den sterke veksten vi har sett i boligprisene de siste månedene er nå avtagende, og vi venter at boligprisene vil følge normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det selges rekordmange boliger også i august.

– Veksten i antall transaksjoner vedvarer, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en august måned som i år, sier Lauridsen.

Med uendrete rammevilkår for boligkjøpere gjennom boliglånsforskriften og lav rente venter Eiendom Norge en stabil utvikling i boligmarkedet på litt lengre sikt.

– I lys av at coronasituasjonen høyst sannsynlig vil bli langvarig, tror vi hjemmet vårt vil bli enda viktigere for nordmenn flest de kommende årene, sier Lauridsen.

Omsetningen øker

I august ble det solgt 9.964 boliger i Norge, noe som er 10,2 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

Så langt i år er det solgt 66.213 boliger i Norge, 3,5 prosent flere enn på samme tid i 2019.

I august ble det lagt ut 11.667 boliger til salgs i Norge, 8,2 prosent færre enn i samme måned i 2019.

Så langt i år er det lagt ut 70.771 boliger til salgs, 2,9 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det selges fortsatt rekordmange boliger i Norge, slik vi også har observert gjennom flere måneder. Samtidig legges det ut noe færre boliger enn i 2019, men antallet nye boliger på markedet er høyt sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i august 2020. Det er en reduksjon fra 67 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo med 25 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 84 dager.

– Salgstiden er stabil og på et noe høyere nivå enn de foregående årene. Den stabile salgstiden vitner om et sunt boligmarked, sier Lauridsen.

Moderat prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Oslo med en oppgang på 1,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en nedgang på 1,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med en oppgang på 6,1 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,9 prosent.

– Utviklingen i boligmarkedet har vært svært sterk gjennom våren og sommeren. I august er utviklingen nær det som er en normal utvikling for måneden, sier Lauridsen.

Null-renten er nå etter Eiendom Norges skjønn priset inn i boligmarkedet, og Lauridsen forventer nå at boligprisene som normalt vil synke gjennom høsten.

– Med en svakere utvikling gjennom høsten venter vi at boligprisutviklingen nasjonalt i 2020 vil ende nær Eiendom Norges prognose med en oppgang på 3 prosent. I så fall vil 2020 bli det tredje året på rad med moderat prisutvikling i boligmarkedet, sier han.

Spådommene

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets så i forkant for seg en prisvekst sesongjustert rundt 0,9 prosent, tilsvarende som i juli.

De peker på at boligmarkedet særlig er fyrt opp av de lave rentene, som har gitt et markert løft i husholdningenes kjøpekraft i budrundene.

«Når det er sagt fungerer ikke lave renter i et vakuum. Dersom folk flest virkelig hadde fryktet for fremtiden, ville vi nok sett at boligprisene hadde falt åkkesom; lave renter eller ei. Men konsumenttilliten er også godt opp fra bunnen, og har dermed bidratt til prisoppgangen i det siste», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov og analytiker Nils Kristian Knudsen i morgenrapporten til Handelsbanken Capital Markets.

Dette mener de står seg, selv om konsumenttilliten har svekket litt igjen den aller siste måneden.

«Når det er sagt skal vi ikke se bort ifra at den spesielt sterke prisveksten i det siste har vært et resultat av at folk har kastet seg rundt. At mye av aktiviteten og prisveksten har kommet raskere fremfor å fordele seg mer over tid. Dette gjenstår imidlertid å se», skriver Gonsholt Hov og Knudsen.

OBOS-prisene opp

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo gikk opp med 1,5 prosent i august. Det er den fjerde måneden på rad med prisvekst i hovedstaden.

På landsbasis var oppgangen 0,6 prosent.

Oppgangen i august kommer etter et kraftig prishopp i juli. Da gikk prisene opp 2,4 prosent i Oslo og 2,8 prosent i hele landet.

August er vanligvis en måned med stor aktivitet og økte priser i boligmarkedet, og august i år er intet unntak. Det ble omsatt 541 brukte boliger i Oslo i august i år mot 514 i fjor.

Andelen som benyttet seg av forkjøpsretten som følger av OBOS-medlemskapet var på drøyt 30 prosent, noe som er klart høyere enn i august i fjor.

– Prisoppgangen i Oslo i august i år er imidlertid noe svakere enn den i gjennomsnitt har vært når vi ser på samme måned i perioden 2004-2019, men er i tråd med august de siste par årene, kommenterte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.