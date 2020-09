– Boligprisfasiten for august avdekker skyhøye omsetningsvolumer. Aldri har så mange nordmenn kjøpt så mange boliger til så høye priser, sier adm. direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving til Finansavisen.

– Det kan virke paradoksalt, men kan forklares med at tidenes laveste renter har gjort det mulig for mange husholdninger å betale betydelig mer for en bolig, sier Geving.

SSBs ferske kredittindikator viser for første gang siden høsten 2019 en sterkere gjeldsvekst for husholdningene.

– Renter trumfer alt, men vi har heldigvis en boliglånsforskrift som beskyttelse mot en gjelds- og prisvekst helt ut av kontroll, sier Geving.

Selv om sterk gjelds- og prisvekst er problematisk, mener han det er positivt at boligmarkedet fungerer godt, noe som er en viktig faktor for å holde norsk økonomi i gang. Geving er imidlertid bekymret for at tilbudet av boliger faller for mye når etterspørselen er sterk.

– Det tar tid å få fart på boliginvesteringene etter den bråstoppen boligbyggerne opplevde i vår. Så langt i 2020 har vi hatt rekordomsetning i bruktmarkedet, og tilbudssiden vil trolig skrumpe inn, ettersom det legges ut færre nye boligprosjekter enn normalt denne høsten. Dette kan føre til et akkumulert tilbudsunderskudd med større prispress enn normalt, sier han.

Stort gap

I Oslo er vi i ferd med å få et stort gap mellom tilbud og etterspørsel, ifølge Geving.

– Det selges mange boliger relativt raskt, men det er samtidig unormalt få boliger tilgjengelig i markedet.

Søndag 6. september er det for eksempel planlagt under 500 visninger i Oslo. Det er ikke mer enn halvparten av volumet man ofte ser på denne tiden av året, peker Geving på.

– Når utbudet av nye boliger er lavt på samme tid, bygges det opp til et bekymringsfullt tilbudsunderskudd i Oslo, sier sjefen for Norge Eiendomsmeglerforbund.