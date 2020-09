Boligprodusentene mot innstramming

Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynet støtter Finanstilsynet og Norges Bank i at boliglånsforskriften bør normaliseres fra 1.oktober.

Det gjør ikke Boligprodusentenes Forening. I sitt høringssvar skriver direktør Per Jæger at Finanstilsynet i sitt råd kun adresserer bruktboligmarkedet, og ikke tar høyde for nybyggingen.

Finanstilsynet synes dessuten kun bekymret over Oslo-situasjonen, mener Jæger.

Vil unnta nybygg

Løsningen i Boligprodusentenes øyne er å gi økt fleksibilitetskvote for lån til nye boliger.

For det første bør forskriften tillate at 20 prosent av nye lån til nybygde boliger gis utover forskriftens krav til inntekt og gjeldsgrad.

For det andre, mener Boligprodusentene, bør verdigrunnlaget for ny bolig settes lik salgsverdien.

Dette er ment å gi rom for større boliglån i distriktene, hvor markedsverdien ofte er lavere enn salgsprisen for nye boliger.

Foreslår 15 prosent

Finans Norge er også mot at forskriften normaliseres nå. I sitt høringssvar viser direktør Erik Johansen blant annet til at boligprisene har «utpreget stabile» over de siste tre og et halvt årene. Ifølge Finans Norge er nå gjeldsveksten også lavere enn veksten i disponibel inntekt.

Boliglånsforskriften Bankene kan ikke gi lån som gjør at samlet gjeld overstiger fem ganger bruttoinntekten til kundene. Det kan heller ikke gis lån over 85 prosent av boligens verdi. Kundene må videre tåle 5 prosentpoeng renteoppgang. For inntil 10 prosent (8 prosent i Oslo) av nye utlån kan det avvikes fra ett eller flere av disse kravene. Denne kvoten har siden slutten av mars, og foreløpig ut tredje kvartal, vært på 20 prosent av nye utlån.

I stedet for å beholde dagens krisekvoter, hvor 20 prosent av lånene kan være for store, anbefaler Finans Norge en gradvis nedtrapping.

Gradvis nedtrapping: Erik Johansen , Finans Norge, foreslår en kvote på 15 prosent. Foto: Eivind Yggeseth

Kvoten bør derfor senkes til 15 prosent i fjerde kvartal, mener foreningen.

Dessuten bør bankene kunne forlenge rente- og avdragsfrihet utover seks måneder, uten at fleksibilitetskvotene brukes opp til dette.