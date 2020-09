Milliongevinst etter hussalg

I august ble det kjent at kjendisstylist Jan Thomas skulle selge drømmeboligen på Frogner i Oslo.

Nå bekrefter 53-åringen i et intervju med Se & Hør at eneboligen er solgt.

Huset, som er en gammel ombygget stall, ble kjøpt av Jan Thomas for 7,2 millioner kroner for litt over ett år siden, og har siden blitt totalrenovert.

Da boligen ble lagt ut for salg i august i år var prisantydning på hele ti millioner kroner, som er nesten tre millioner mer enn hva stylisten betalte for den.

Salgssummen endte noe under takst, på 9.810.000 kroner, men kjendisstylisten tjente likevel over to millioner kroner på ett år.

- Jeg er kjempefornøyd med gevinsten. Denne ideen om å kjøpe noe for så å pusse det opp, lekte jeg med en stund, men jeg er veldig glad jeg gjorde det, sier Jan Thomas til Se & Hør.