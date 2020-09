Prishopp på boliger i Storbritannia

Boligprisene i Storbritannia gikk opp med 5,2 prosent på årsbasis i august. Det er det høyeste prishoppet siden 2016, vis er tall fra The Halifax House Price Index. På månedsbasis steg boligprisene med 1,6 prosent fra juli til august. Det var på forhånd ventet en oppgang på 1,5 prosent.

En gjennomsnittsbolig i Storbritannia koster nå 245.747 pund – det er første gang snittprisen har oversteget 245.000 pund, skriver CNBC.

Oppgangen kommer etter at finansministeren Rishi Sunak kunngjorde i juli at boliger som er verdt opptil 500.000 pund ville få en midlertidig «ferie» fra eiendomsskatten, i et forsøk på å stimulere boligmarkedet.