Spetalen må avslutte strandbygging umiddelbart

Øystein Stray Spetalen har brukt 17 år på å ferdigstille drømmevillaen på Bygdøy. Nå ser det imidlertid ut som drømmen utvikler seg til noe som kan minne om et mareritt.

Illsinte politikere, oppgitte naboer og nå til sist stoppordre fra kommunen, ser ut til å stikke kjepper i hjulene for Spetalens drømmevilla.

Plan- og bygningsetaten mener at utvidelsen av trappen fra eiendommen og ned til sjøen er ulovlig. Det var DN som omtalte saken først.

«Arbeidet som nå foregår i strandsonen i Bygdøynesveien 25 må stanses umiddelbart», heter det i brevet fra Plan- og bygningsetaten.

«Det fremstår som at arbeidene omfatter utvidelse/endring av trapp med tilhørende støttemur, oppføring av gelender, og endring av eksisterende landgang til flytebrygge», skriver kommunen i brevet til Spetalen.

Kommunen vedtar samtidig en tvangsmulkt på 150.000 kroner som vil forfalle dersom arbeidet gjenopptas før tillatelse foreligger.

Spektakulær villa

Det er ifølge DN blitt utvekslet totalt 78 brev mellom Spetalen og Plan- og bygningsetaten siden 2012 i forbindelse med prosjektet.

Spetalen kjøpte villaen tilbake i 2003 for 36 millioner kroner av skipsreder Tharald Brøvig, samt to sveitservillaer for 54 millioner kroner på nabotomten året etter.

Bygdøy-villaen har et bruksareal på 3000 kvadratmeter og har blant annet tennishall, spaavdeling, bibliotek, musikkrom og lounge.