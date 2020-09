Propr styrket bunnlinjen vesentlig for andre kvartal

2. KVARTAL: Propr.no, her ved aksjonær Arne Blystad.

Propr.no er et digitalt verktøy som gjør det enkelt å selge boligen sin uten bruk av eiendomsmegler.

Selskapets kvartalrapport viste at selskapet omsatte for nærmere 5,1 millioner kroner, mot 4,3 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

– Jeg føler at det endelig er i ferd med å snu, og prognosene fremover ser bra ut, sa investor og Propr-aksjonær, Arne Blystad, til Finansavisen 4. desember etter å ha annonsert at de skulle hente inn 8 millioner kroner.

Det kan se ut til at Blystads optimisme ikke var helt ubegrunnet. Selskapet hadde nemlig i 2019, til sammen 521 oppdrag i første halvår. I 2020 har selskapet hatt en vekst på 28% i antall oppdrag i tilsvarende periode og endt halvåret på 667 oppdrag. Dette til tross for de vanskelige omstendighetene som følge av coronakrisen.

– Vi begynner å få godt fotfeste og oppmerksomhet. Vi er i ferd med å penetrere et marked ingen har klart før oss, uttalte Kjetil Eriksson, daglig leder i Propr.no, til Finansavisen i juni.



Eriksson trenger ikke kun å vise til oppmerksomhet lenger, men også til en solid bunnlinjevekst. Resultat før skatt fikk nemlig en kraftig økning fra rundt 53.000 kroner for fjorårets andre kvartal, til rett over 438.000 kroner for tilsvarende kvartal i år.