Rihanna selger luksusvilla for 370 millioner

Rihanna selger hjemmet i London like ved St. John's Wood Park.

Huset er på nesten 590 kvadratmeter og er ferdig dekorert med møblene Rihanna har håndplukket og brukt de to og et halvt årene huset har fungert som hennes hjem.

Den barbadiske singer/songwriteren skal ha den nette sum av 370 millioner kroner for det som kalles «det ultimate kjøp for en Rihanna-fan».

Storslått

32-åringens villa ligger i det luksuriøse området St. John's Wood i London, der andre kjendiser som Emma Watson og artisten Damie Hirst også har hus.

Rihannas villa har eget treningsstudio med vekter og treningsmaskiner, en stor hage og en romslig terrasse ut mot bakhagen. Luksusvillaen har åtte soverom, seks bad, infrarøf badstu, dampbad, hjemmekino, egen vinkjeller og et utall oppholdsrom.

Huset er bygget i 1844 og er over fem etasjer. Det er også det eneste huset som har overlevd helt til i dag. De andre husene fra samme tid har enten blitt revet eller vesentlig endret.

Meglerne oppgir at den nærmeste t-banestasjonen er St. John's Wood, men dersom den nye kjøperen ikke skulle få bruk for det er det plass i innkjørselen for opp til ti biler.

– Dette storslåtte huset er perfekt for en musikk-, business- eller politisk mogul. Det er en av deed viktigste husene som har kommet på markedet de senere år, sier Gary Hersham, grunnlegger av Beauchamp Estates, i en uttalelse.

Det er Aston Chase og Beauchamp Estates som er eiendomsmeglerne i salget.