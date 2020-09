Boligprodusentenes Forening: Oppløftende salg, men igangsettingen henger igjen

– Salgstallene viser at markedet er i klar bedring. Salget i august var oppløftende, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Salget var 40 prosent høyere enn i august 2019, og det fjerde beste august-salget Boligprodusentenes Forening har registrert siden registreringen av månedlige tall startet i 2010.

– Men samtidig viser tallene at igangsettingen henger igjen, og igangsettingen hittil i år er den laveste vi har registrert siden vi startet registreringen i 2010, påpeker Jæger.

Salget av nye boliger hittil i år er 14 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Salget av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 10 og 11 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens salget av leiligheter er 17 prosent lavere enn i fjor.

Nest laveste for august

– Igangsettingen i august 2020 var 22 prosent høyere enn i august 2019. Men igangsettingen nå i august 2020 er samtidig den nest laveste vi har registrert for august; bare 2019 var lavere, sier Jæger.

Igangsettingen hittil i år er 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 17 og 16 produsent lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen av leiligheter er 9 prosent lavere enn i fjor.

Godt salg av fritidsboliger

Salget av nye fritidsboliger i august 2020 var 61 prosent høyere enn i august 2019. Salget hittil i år er likt salget i tilsvarende periode i fjor.

Igangsettingen av fritidsboliger i august 2020 var 7 prosent lavere enn i august 2019.

Igangsettingen hittil i år er 14 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

– Den lave igangsettingen indikerer at mye av salget av leiligheter skjer i allerede igangsatte prosjekter. Vi må tilføre markedet nye boligprosjekter, spesielt i pressområdene hvor kommunene må bidra med nye reguleringsplaner. Uten raskere reguleringsprosesser vil færre nye boliger tilføres markedet, og prisveksten i pressområdene vil fortsette å øke, sier Jæger.

Han understreker at færre dermed får råd til å kjøpe egen bolig.

– Kommunene må heller ikke påføre nye boligprosjekter store merkostnader i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. For å opprettholde bosetting over hele landet, må vi i tillegg tilrettelegge for nye eneboliger i distriktene, sier Jæger.