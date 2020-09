Nick Tollefsen har kjøpt tre eiendommer for over 100 millioner og har store planer rett ved Jan Haudemann-Andersen

TRE EIENDOMMER: Trosterudveien 19 består av det gamle hovedhuset på eiendommen i øvre bildekant. På 1980-tallet ble Trosterudveien 19B midt på bildet bygget med garasjene til høyre for dette og Trosterudveien 19C rett over garasjene.

TRE EIENDOMMER: Trosterudveien 19 består av det gamle hovedhuset på eiendommen i øvre bildekant. På 1980-tallet ble Trosterudveien 19B midt på bildet bygget med garasjene til høyre for dette og Trosterudveien 19C rett over garasjene. Foto: 1881.no

Hva gjør man når faren eier over 100.000 leiligheter i syv land og har eiendom for 140 milliarder kroner, og fortsetter å kjøpe med begge hendene? Nick Tollefsen gjør som sin far, Norges største eiendomsinvestor, Ivar Tollefsen. Men der Tollefsen senior kjøper for å leie ut, kjøper junior for å bo og feriere.

Nick Tollefsen har nå gjort et blitzangrep mot naboeiendommene til investor Jan Haudemann-Andersen på Ris i Oslo.

Planen er å rive to av eiendommene og bygge en storslagen hage samt å bygge ut hovedhuset slik at stedet blir tilbakeført til den prakteiendommen den engang var.

Blitzangrep

Trosterudveien 19 ble lagt ut for salg i juni i år med en prislapp på 32 millioner kroner. En rask budrunde endte med at kjøperen fikk tilslag på 32,25 millioner for eiendommen som er på 2,2 mål og i 1916 ble bebygget med en villa i tre etasjer på 531 kvadratmeter bruksareal.

Kjøperen av denne eiendommen var dog ikke Nick Tollefsen, men Tollefsen skal ha blitt kjent med salget før det var skjøtet over på ny eier. Milliardærarvingen skal så ha lagt 38 millioner kroner på bordet for denne før han startet et blitzangrep mot eiendommens to naboer.

VIL BO PÅ RIS: Nick Tollefsen har allerede to store boligprosjekter i Bærum og Gråkammen i Oslo. Nå har han ombestemt seg igjen og gyver på et nytt prosjekt i nabolaget til Jan Haudemann-Andersen. Foto: Fredensborg

Nick Tollefsen skal så ha lyktes med å kjøpe både Trosterudveien 19B og 19C. Men det ble ikke billig selv om disse eiendommene fremstår å være skilt ut fra hovedeiendommen og bebygget med ordinære eneboliger på 1980/90-tallet.

Totalt skal Tollefsens kostpris på de tre eiendommene overstige 100 millioner kroner.

Servessene til Haudemann

Foreløpig er det ikke levert inn byggesøknader på eiendommene Tollefsen har kjøpt. De står også tinglyst på de gamle eierne av eiendommene.

Så hva har Tollefsen fått for drøyt 100 millioner kroner? Det er ikke ubegrenset i disse tider. Hovedhuset i Trosterudveien 19 er så nedslitt at megler i forbindelse med salget i juni valgte så godt som ikke å bruke bilder av huset innvendig. Det var hovedsaklig utendørsbilder, og på de bildene fremsto forfallet massivt, mens hagen var særdeles ustelt.

RASK GEVINST: Trosterudveien 19 ble solgt i juni for 32,25 millioner, men kjøperen kunne raskt selge den videre til Nick Tollefsen for 38 millioner. Foto: Iván Kverme

Samlet tomteareal blir dog solide 4,3 mål hvis man summerer de tre eiendommene.

Det som kan trekke opp er strøket, som er blant de best ansette i Oslo når det gjelder villaeiendommer. Kanskje nabolaget også. Fra øvre etasje bør man kunne se når Jan Haudemann-Andersen setter serveessene på sin private tennisbane bare 100 meter unna.

Tre prosjekter på fem år

Når og eventuelt hvorvidt Nick Tollefsen virkelig gjennomfører planen og flytter inn i Trosterudveien kan ikke være sikkert. I fjor kjøpte han Risbekkveien 4 ved Gråkammen like ved for 30 millioner kroner. Her ønsket han å bygge garasjebygg, sekundærbolig, boder og treningsrom.

Tollefsen kjøpte i 2015 en enebolig på Gjettum i Bærum for 10 millioner kroner. Her igangsatte han oppføring av en bolig på 850 kvadratmeter. Også i dette prosjektet gikk han til innkjøp av naboeiendommen som skulle brukes til adkomst til en underjordisk garasje med plass til fire biler.

OVER 100 MILLIONER: Trosterudveien 19B (t.v.) og 19C (t.h.) samt garasjene i forgrunnen. Mønet av hovedeiendommen i nummer 19 er såvidt synlig i bakgrunnen. Alt er kjøpt for noe over 100 millioner kroner. Foto: Iván Kverme

Finansavisen er ikke kjent med at det skal foreligge planer om salg av noen av disse eiendommene.

Hytteflipping

Nick Tollefsen har ikke bare vanskelig for å bestemme seg for hvor han skal bo. På feriefronten kjøpte han i 2016 Teistholmen i Kragerø for 6,3 millioner og fikk godkjent riving og storstilt utbygging med svømmebasseng.

Allerede året etter hadde han imidlertid kastet øynene sine på en annen eiendom, nemlig Lille Ærøy i samme skjærgård. Eiendommen var på 23 mål og besto av to hovedhytter, båthus, to redskapsboder og tre havner, og hadde en pris på 44 millioner.

Dermed måtte Nick Tollefsen kvitte seg med hytteprosjektet på Teistholmen. Det gjorde han i vår for en prislapp på 27,5 millioner kroner.