Én av to nordmenn tror på høyere boligpriser

NBBLs boligmarkedsbarometer faller fra 22,1 i august til 18,9 i september.

– Stadig flere tror på stigende boligpriser, men samtidig ser vi en snikende uro for økt rente. Sistnevnte veier tyngst og bidrar til at barometeret faller for første gang siden april, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i en kommentar.

Store optimister i Oslo

Andelen som tror på boligprisoppgang stiger for fjerde måned på rad – til 54 prosent.

Og det er særlig i Oslo at troen er sterk. Her venter hele 75 prosent at boligprisene trekker opp de neste 12 månedene.

– Den lave igangsettingstakten i Oslo bekymrer. Politikere og boligbyggere bør komme sammen og finne ut hvor skoen trykker, sier Frengstad Bjerknes.

En snikende renteuro

Samtidig stiger altså andelen som tror på høyere rente det neste året – fra 38 prosent i august til 51 prosent i september.

Dette er betydelig, særlig tatt i betraktning at Norges Banks egen prognose indikerer nullrente i minst to år til.

– Store deler av økonomien har hentet seg inn fortere enn ventet, det taler for en raskere renteoppgang enn det Norges Bank har sett for seg, fortsetter sjeføkonomen.

– Lite som tilsier fall

Arbeidsledigheten er fortsatt på et høyere nivå enn før coronakrisen, men NBBLs barometer viser også at frykten for å miste jobben er normalisert.

Kun fem prosent er bekymret for å miste jobben.

– Med nullrente og liten frykt for å miste jobben er det lite som tilsier boligprisfall, sier Frengstad Bjerknes.