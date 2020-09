Ser risiko for sterk boligprisvekst

– Det vil bli lite ferdigstilling av nye boliger, og veldig fallende i Oslo og helt ned på nivåer som er mye lavere enn det befolkningsvekst i disse byene skulle tilsi, sier analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen til FaTV.

Veidekke var i går ute med en fersk markedsrapport hvor de blant annet peker på det utover i 2021 og 2022 er grunn til å vente et nytt boligunderskudd, spesielt i Oslo og Stockholm.

– Da er erfaringen, som nevnt i mange sammenhenger tidligere, at man får et underskudd og risiko for sterk prisvekst (red.anm: Boligprisvekst), fortsetter Eide Hoen.



– Dere nevner «galopperende» boligpriser. Snakker vi da om en tosifret oppgang?



– Vi hadde det i 2016-2017 boomen. Vi hadde høye tall i Stockholm og Sverige også. Det var vel ingen som så for seg den komme, og gitt at premissene kan bli de samme igjen: Med god makroøkonomi, veldig lave renter litt styrt av det internasjonale bildet, og lav tilførsel av nye boliger. Det ville være dumt å utelukke et slikt scenario, selv om det ikke er hovedbildet, sier Eide Hoen.

