Kjøper halve Fyrstikkbakken 14 til 78,5 millioner

NY SAMARBEIDSPARTNER: AF Eiendom og Birk & Co samarbeider nå om Fyrstikkbakken 14 i Oslo etter at AF Eiendom kjøpte 50 prosent av aksjene i selskapet. Foto: AF Eiendom

AF Eiendom punger ut 78,5 millioner kroner for 50 prosent av selskapet Fyrstikkbakken 14 AS.

De 160 boligene er i nærheten av Bryn togstasjon og Hellerud T-bane i Oslo.

AF Eiendom eier nå selskapet sammen med Birk & Co som er veldig fornøyd med den nye samarbeidspartneren.

- Prosjektet er krevende og vi var så heldige at vi kunne velge mellom flere store solide aktører. Ingen klarte imidlertid å matche våre verdier og entusiasme like godt som AF Eiendom, skryter daglig leder Olav Birkenes i Birk & Co i en pressemelding.

Prosjektet er en del av det såkalte FutureBuilt-programmet. FutureBuilt har som mål å redusere klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk i og rundt Oslo med 50 prosent.

Første salgstrinn er planlagt iløpet av inneværende år.