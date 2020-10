Pareto Securities jekker opp anbefalingen på Selvaag Bolig fra hold til kjøp. Kursmålet økes fra 51 til 56 kroner, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities mener at boligmarkedet har bedret seg raskere enn ventet, og har derfor hevet estimatene for 2023 og 2024. Meglerhuset ser fortsatt en nedtur i salg og nybygg for 2020 om man måler med 2019.

Aksjen har etter nyttår falt 35,27 prosent på Oslo Børs.