NHO deler ikke bekymringen om sterk prisvekst i boligmarkedet

Finanstilsynet la mandag morgen frem sitt forslag til en ny utlånsforskrift. Den innebærer flere innstramminger, blant annet å kutte maksimalgrensen for lån fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Flere eksperter reagerte på forslaget, og mener blant annet at det vil kunne føre til høyere boligpriser og at flere unge vil slite med å komme inn på markedet.

Det fikk blant annet NEF-direktøren Carl O. Greving til å reagere. Han mener at flere av tiltakene ikke gir mening . Det synet deler Mari O. Mamre, stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som håper at Finanstilsynet ikke vil få gjennomslag for forskriften.

Det er tydelig at NHO ikke er like bekymret om boligmarkedet i den ferske rapporten om utsiktene til norsk økonomi, «Økonomisk overblikk 3».

«Våre samlede vurdering er at den underliggende boligprisveksten trolig vil holde seg moderat fremover», står det i rapporten.

NHO tror på en boligprisvekst på over tre prosent i år. Prisveksten vil øke ytterligere i 2021, med 3,5 prosent på årsbasis, og holde seg på samme nivå i 2022.

I rapporten pekes det samtidig på at stor usikkerhet og lav vekst i realinntektene de neste to årene, vil bidra til å dempe prisveksten.

