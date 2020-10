Selvaag Bolig solgte for 1,1 milliarder i tredje kvartal

Selvaag Bolig opplyser i en børsmelding at selskapet solgte 209 boliger for til sammen 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Hittil i år har selskapet solgt 591 boliger for 3,1 milliarder kroner.

– Det har vært stor interesse i markedet og vi har solgt godt spesielt i Stor-Oslo. Stavanger har også bidratt positivt. Vi har truffet godt med kampanjer, og tilrettelagt for mer personlig kundeoppfølging, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Han sier videre at det bygges for lite i Oslo-området.