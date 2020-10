Meglertopper med nye prognoser for 2020

– Jeg tror vi kan ende mellom 6 og 7 prosent i år, og i Oslo enda litt høyere. Det er dobbelt så mye som vi trodde da vi gikk inn i året, sier adm. direktør i Krogsveen, Stian Kløfta.

Høsten betyr normalt et boligprisfall, men nullrenten har gjort at 2020 så langt har blitt et helt spesielt boligår. Fra utgangen av desember ifjor så har boligprisene steget med 7,9 prosent.

Eiendomsmeglerkjedene tror på en relativt flat september og fasit kommer på mandag, når Eiendom Norge legger frem boligprisstatistikken for september. Da Finansavisen snakket med Kløfta tidligere i september trodde han på en en svak nedgang på 0,5 prosent, men har nå snudd.

– Jeg tror nå september vil ende 0,5-1 prosent opp, sier han.

Rekordbytte av bolig

Meglerkjedene fortsetter også å selge rekordmange boliger. De fleste ligger fem prosent over rekordåret 2019 og september har også slått gamle rekorder.

– All time high ever i historien, sier Kløfta på norsk-engelsk og melder om ca. 25 prosent flere salg enn i september ifjor.

Men han synes ikke det er så rart, da mye er innhenting av «tapte salg» i begynnelsen av coronakrisen.

– Vi er egentlig ikke overrasket over rekordsalg, vi så det allerede i starten av året også har det vært et etterslep etter coronautbruddet.

– Vil dere selge mer enn i 2019?



– Ja, vi ligger an til å ende 5 prosent over fjoråret. Mange tør å bytte bolig fordi markedet fungerer, og flere føler nok at de trenger litt større plass etter å ha bodd mye oppå hverandre, sier Kløfta.

Vi ser at veldig mange kjøper for å leie ut. Vi er i en situasjon nå hvor foreldre så og si møter barna i budrundene. Barna skal inn første gang, og far vil ha leilighet for å leie ut. Terje Buraas, adm. direktør i DNB Eiendom

–Flere investerer

Også markedslederen DNB Eiendom kan melde om rekordsalg av 2.900 boliger i september, som er 22 prosent opp fra samme måned ifjor.

TROR PÅ FALL I SEPTEMBER: adm. direktør i DNB Eiendom, Terje Buraas. Foto: Are Haram

– Vi er all time high ever, sier også adm. direktør Terje Buraas på sin beste engelsk.

– Veksten i antall førstegangskjøpere har ikke vært stor, hvorfor skal så mange bytte bolig akkurat nå?

– Det kan du sikkert ta doktograd i. Det har jeg også lurt på. Jeg tror det er fordi mange er veldig mye hjemme og er også blitt mer opptatt av hjemmet, sier Buraas.



Buraas ser også tendenser til at flere investorer er i boligmarkedet nå.

– Vi ser at veldig mange kjøper for å leie ut. Vi er i en situasjon nå hvor foreldre så og si møter barna i budrundene. Barna skal inn første gang, og far vil ha leilighet for å leie ut.

DNB Eiendom-sjefen tror boligprisene skal ned opptil 1 prosent i september.

– Hva tror om 2020 som helhet?

– Jeg tror årsveksten kan ende på 4 prosent i Oslo litt høyere.

Ved inngangen til 2020 så tippet Buraas en boligprisvekst på 2,5 prosent for landet.

12 måneders vekst 2010-2019 År Prosent 2010 7,1 2011 8,3 2012 7,2 2013 −0,7 2014 8,7 2015 4,6 2016 12,5 2017 −1,1 2018 2,8 2019 2,6 Eiendom Norges prisindeks

Trodde på oppdragsfall

Privatmegleren har solgt 2.074 boliger i september som er en vekst på 22 prosent.

REKORDÅR: adm. direktør, Grethe W. Meier i Privatmegleren. Foto: Iván Kverme

– Vi har aldri solgt så mye og aldri hatt så mange salgsoppdrag. Jeg trodde oppdragsinngangen skulle falle i september, siden den var spesielt god ifjor, men det har ikke skjedd, vi har 5 prosents vekst her, sier adm. direktør i Privatmegleren Grethe W. Meier.

Det var riktignok én salgsdag mer i september 2020 enn samme måned i fjor.

– Men aktiviteten fortsetter og kan ikke sies å være en ketchupeffekt lenger, men mer renteeffekt, mener Meier.

Privatmegleren fortsetter også å selge langt flere boliger over 15 millioner enn ifjor. I september var tallet 53 mot 28 i september i 2019.

Meier tror på en prisoppgang i i landet på 4,5-5 prosent. I desember ifjor tippet hun 3 prosent.

– Jeg tror Oslo havner på 7 prosent.

Meier tror at september blir den siste måneden med prisvekst i år, med en oppgang på rundt 0,5 prosent, det samme tror adm. direktør Hedda K. Ulvness i Eie Eiendomsmegling, som tidligere i måneden spådde svakt prisfall.

OVER ANTYDNING: adm. direktør i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness. Foto: Iván Kverme

– Det har skjedd litt de siste ukene, våre avvikstall fra prisantydning viser 3 prosent opp i snitt, men det sier ingenting om boligprisstatistikken, jeg tror likevel på en oppgang på rundt 0,5 prosent, sier Ulvness.

Og som de andre meglerkjedene kan hun også melde om rekordtall i antall salg.

– Vi har aldri hatt så stor omsetning på en måned noen gang. 20 prosent opp fra september ifjor, sier Ulvness.