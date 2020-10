HØY AKTIVITET: Terje Buraas i DNB Eiendom kan se tilbake på et vilt år i boligmarkedet.

HØY AKTIVITET: Terje Buraas i DNB Eiendom kan se tilbake på et vilt år i boligmarkedet. Foto: Are Haram

Mandag kommer boligstatistikken for september. Ifølge DNB Eiendom går boligprisene normalt ned mellom 1 og 1,5 prosent i denne perioden, og eiendomsmeglerne antar at boligprisene denne gang vil være uendret eller ned 1 prosent på landsbasis.

Høy aktivitet

– Det er fortsatt svært høy aktivitet, og det kan tyde på at vi når all time high for en enkelt måned i vårt selskap. Vi omsetter mellom 10 og 15 prosent mer enn september 2019, noe som er en stor økning, sier Terje Buraas, administrerende direktør i DNB Eiendom.

Det rapporteres om god omsetning i alle områder og på alle boligtyper.

Et vilt boligår

– Oppsummert er dette det villeste boligåret jeg har opplevd på mine 25 år i bransjen. Vi har gått fra en total kollaps den 12. mars til å sette nye omsetningsrekorder hver måned fra mai, sier Buraas.

Dersom dette holder inn i siste kvartal, regner DNB Eiendom med at det bli omsatt nesten fem prosent flere boliger i 2020 sammenlignet med 2019. Renten er den desidert sterkeste driveren til aktiviteten, samtidig som nordmenn har god tro på sin egen økonomiske fremtid.

Snittprisen på det DNB Eiendom omsetter i Oslo ligger nå på 5,8 millioner kroner. Ifølge Buraas går tre av fire salg går til prisantydning eller over.

OBOS

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 0,1 prosent i september. Oppgangen i Oslo er omtrent som i september fjor, og kommer etter fire måneder med prisvekst.

På landsbasis falt prisene med 0,3 prosent.