Isabelle Ringnes har kjøpt nytt hus for 24 millioner

Isabelle Ringnes og samboeren Bjørn Erik Ihlen har kjøpt nytt hus på Ormøya i Oslo, skriver e24.

Prisen lå på 24 millioner kroner.

– Det var ikke planlagt å kjøpe nytt, men muligheten dukket plutselig opp og det er ikke så ofte hus til salgs på Ormøya. Vi ser på det som en stor investering i fremtiden. Her vil vi etablere familie og bli gamle og grå, hvis vi er så heldige, sier Ringnes til nettstedet.

I september 2019 kjøpte Ringnes og samboeren et hus på Ormøya for 17,2 millioner kroner. Under ett år senere la paret ut boligen for salg.

Salget gikk imidlertid ikke så bra som paret hadde håpet, og boligen gikk under prisantydning. Finansavisen omtalte salget av eiendommen, som ble lagt ut for salg for 17,8 millioner, og solgt for 16,95 millioner kroner.