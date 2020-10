Boligprisene steg med 0,4 prosent i september

Boligprisene gikk opp med 0,4 prosent i september, viser Eiendom Norges tall. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent.

DNB Markets så i forkant for seg en oppgang på 0,5 prosent i september. Handelsbanken ventet oppgang på 0,3-0,4 prosent. Dermed var oppgangen ventet, tross at september pleier å være en kjølig måned i boligmarkedet tradisjonelt.

September er sjette måned på rad med oppgang. De siste tolv månedene har gitt en oppgang på 5,8 prosent.

– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det ble solgt 11.133 boliger i måneden, hvilket er 16,8 prosent mer enn samme tid i fjor. Hittil i år har det blitt solgt 77.390 boliger, en oppgang på 5 prosent mot fjorårets første tre kvartal.

– Det selges for tiden unormalt mange boliger i Norge. Den sterke etterspørselen er preget av lavt rentenivå og høy tillit til boligmarkedet. Prisutviklingen er sterkere enn normalt for september, men ikke mer enn forventet etter dagens bokostnadsnivå som i stor grad styres av rentekostnader, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Det er fortsatt god fart i markedet, og at det er mange som ønsker å kjøpe. Akkurat nå ser det lyst ut, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge.

I gjennomsnitt tok det 48 dager å få solgt en bolig i september, mot 54 dager i august. I Oslo tok det 23 dager å få solgt i snitt, mens det i Kristiansand og Stavanger-området tok 70 dager.

– Den kraftige økningen i bruktboligsalget skyldes trolig at folk vrir forbruket sitt mot bolig og at mange nå også fremskynder planlagte boligkjøp. Dette er ikke unaturlig siden det nå er begrensninger på annet type konsum, samt at korona-tiltakene kan vil bli svært langvarige, sier Lauridsen.

Se Eiendom Norges pressekonferanse om boligprisene:

null

Det var sterkest sesongkorrigert utvikling i Ålesund-området som hadde en oppgang på 2,7 prosent. I Bergen falt boligprisene med 1 prosent. I Oslo og Porsgrunn med Skien var det en oppgang på 7,7 prosent om man ser på 12 måneders vekst.

– Boligprisutviklingen er sterk i de flest områder i Norge. Det er nå viktig at alle offentlige og private aktører i boligmarkedet bidrar til boligdugnaden og får opp reguleringstakten og boligbyggingen, sier Lauridsen.

Etter en liten dupp da coronakrisen sto på sitt verste i våres, har prisene steget de neste månedene. Senest i august var det prisoppgang på 1,1 prosent og det ble omsatt 10,2 prosent flere boliger enn i august 2019.