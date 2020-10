Geving frykter for boligmarkedet i Oslo

Boligprisene gikk opp med 0,4 prosent i september, viser Eiendom Norges tall. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent.

I Oslo og Porsgrunn med Skien var det en oppgang på 7,7 prosent om man ser på 12 måneders vekst. Det tok kun 23 dager å få solgt en bolig i Oslo i gjennomsnitt.

Oppgangen i Oslo gjør Carl O. Geving betenkelig.

– Det er liten grunn til bekymring for trenden nasjonalt, men større grunn til bekymring for den underliggende trenden i Oslo. Oslo preges av at boligtilbudet i stadig mindre grad møter etterspørselen. Dette har så langt slått ut i en relativt sterk prisvekst siste år. Det bygges og ferdigstilles unormalt få boliger i Oslo, og vi er bekymret for at et ubalansert marked vil slå ut i sterkere prisvekst enn ønskelig, sier Carl O. Geving, adm. direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund.

BETENKT: Carl O. Geving. Foto: Iván Kverme

Geving er ikke den første som uttrykker bekymring rundt for få nye boliger i Oslo. Han får støtte av Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge.

– Jeg synes vi allerede ser et skrekkscenario utspille seg i boligtilbudet i Oslo-regionen, hvor vi har fått en mye sterkere prisvekst enn i resten av landet. Vi ser også Tromsø som et annet sted man definitivt skal følge med fremover, der også begynner det å bli ganske trangt i døra, sier Lauridsen.

Geving ber politikerne tenke seg nøye om rundt denne utviklingen.

– I denne situasjonen bør Finansdepartementet videreføre boliglånsforskriften med en regional profil som begrenser prisveksten i Oslomarkedet. I tillegg bør departementet vurdere NEFs forslag om å legge større vekt på høy betjeningsevne for førstegangskjøpere som tar opp boliglån med fastrenteavtale, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Vi ser det er delte meninger om forslaget til endring av boliglånsforskriften, og det blir spennende å se om denne diskusjonen vil påvirke markedet fremover, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge.

VIDEO: Dette sa administrerende direktør i Eiendom Norge til Finansavisen om septembertallene: