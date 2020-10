– Folk kan ha fått hastverk

– Dette var en veldig frisk boligprisvekst igjen. Den sesongjusterte veksten på 1,4 prosent er mye høyere enn vi og Norges Bank spådde. Vi tippet 0,5 og Norges Bank 0,4 prosent, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

De sesongkorrigerte tallene viser hvordan boligprisene utvikler seg i forhold til det som er normalt for årstiden.

Nominelt stiger boligprisene med 0,4 prosent, det gjør september 2020 til den sterkeste på 14 år. Ikke siden september i 2006 har det vært tilsvarende tall.

Fra 1. oktober ble boliglånsforskriften strammet inn etter å ha hatt en doblet fleksibilitetskvote fra 10 til 20 prosent gjennom coronakrisen. Det at september ble den siste måneden, tror Haugland er medvirkende.

– Jeg tror september kan ha vært usedvanlig sterk på grunn av at fleksibilitetskvoten ble satt ned igjen til 10 prosent (8 prosent i Oslo), sier Haugland.

Boligprisutviklingen By Seneste måned Sesongjustert Seneste år 5 år 10 år Kvm.pris (kr) Snittpris (kr) Oslo 0,4 1,5 7,7 39,7 102,6 79.145 5.802.558 Bergen −0,1 0,6 5,9 9,8 50,8 44.969 3.862.636 Trondheim 0,9 2,2 5 13,8 59,6 46.579 3.693.260 Stavanger −0,3 0,3 1,7 −2,9 11,7 36.579 3.861.441 Tromsø 0,7 1,7 6 17,6 76,1 50.239 4.131.373 Kristiansand −0,6 0 5,3 12,4 20,4 30.946 3.293.706 Hele landet 0,4 1,3 5,8 24,9 67 45.134 4.077.410 Prisutvikling i prosent. Kilde: Eiendom Norge

Hastverk

Finanstilsynet ønsker å stramme inn boliglånsforskriften ytterligere, til 4,5 ganger egen inntekt, og de vil ha fleksibilitetskvoten så lav som 5 prosent for hele landet fra neste år. Dette er ikke noe Norges Bank anbefaler. Finanstilsynet fikk imidlertid gjennomslag for å stramme inn forskriften ved månedsskiftet.

– Det kan bety at mange har fått hastverk og ville bruke dette handlingsrommet. Jeg tror ikke det fortsetter i dette tempoet, sier Haugland.

VIDERE SESONGVEKST: Seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. Foto: Lise Åserud

Sjeføkonomen får støtte av seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

– September er sterkere enn forventet, og at den midlertidige forskriften utløp den måneden kan være en årsak. Vi gjør ingen nye vurderinger for boligmarkedet videre, og tror fortsatt det skal falle litt mindre enn normalt nominelt og stige 0,3 prosent sesongkorrigert de neste månedene, sier Hov.

Haugland viser også til at folk har mer egenkapital enn før.

– Husholdningene har ufrivillig samlet opp mange sparepenger, fordi de ikke har kunnet bruke så mye på vanlige tjenester. Fra mars til juli har vi spart 66 milliarder kroner og det har gitt mange langt mer å bruke i boligmarkedet.

– Alt kan skje

Prognosesenteret er også overrasket over den sterke høstmåneden, og sjeføkonom Nejra Macic er mer usikker på veien videre enn tidligere.

– Det er ingen grunn til å være skråsikker på noe som helst, men det at det stiger såpass mye, kan også være et argument at det skal ned i det siste kvartalet og at veksten er tatt ut.

MINDRE SKRÅSIKKER: Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. Foto: Iván Kverme

– Kan det bli et kraftigere prisfall enn normalt?

– Alt er mulig. Vi er i en situasjon vi aldri har vært i før. Vi har aldri hatt en styringsrente på 0 prosent og vi har aldri hatt så stimulerende pengepolitiske tiltak. Samtidig har vi et av de største negative sjokkene økonomien har opplevd. De fleste modeller man er vant til å lene seg på, er ikke laget for det vi opplever nå, sier Macic.

Sjeføkonomen er også overrasket over at nullrenten fortsatt bidrar så mye som den gjør.

– Det er det mest overraskende med september-tallene. Jeg trodde renteeffekten var tatt ut, men nå tror jeg kanskje ikke det er tilfellet likevel.

– Hvorfor tror du det er slik?

– Jeg tror det bare går litt tregere, det er jo en forsinkelse fra styringsrenten endrer seg til boliglånsrentene endrer seg, og denne har vi kanskje undervurdert, sier Macic.

For strammere boliglånsforskrift

Det ble et ramaskrik fra store deler av boligbransjen da Finanstilsynet igjen foreslo å stramme inn boliglånsforskriften fra nyttår. Macic fnyser litt av det hele, og tror det er flere fordeler enn ulemper om tilsynet skulle få viljen sin.



– På lang sikt så mener jeg det. På kort sikt vil noen bli stengt ute, men de kan vente, spare opp penger og boligprisene vil nok ikke stige så mye ved strammere forskrift. Da løper ikke boligmarkedet fra dem, mens de får inntektsvekst. Jeg skjønner ikke at det kan føre til at flere holdes utenfor.

Fra utgangen av desember i fjor til utgangen av september i år har boligprisene steget 8,3 prosent i landet og 7,6 prosent i Oslo.