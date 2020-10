Sterkeste september på 14 år

– Det er uvanlig å i det hele tatt ha prisoppgang i september, så dette er en sterk prisoppgang selv om den bare er på 0,4 prosent, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

De seneste 9 årene har boligprisene alltid falt, med unntak av 2016 hvor utviklingen var 0 prosent. Etter toppåret har boligprisene sunket med over 1 prosent i september, men september i år er den sterkeste siden 2006.

– Vi har jo sett et år med en veldig sterk prisvekst så langt samlet sett, og her ser vi jo veldig mange effekter som kommer inn, renten er selvfølgelig den sterkeste.

– Også er det et rekordsalg, 16,8 prosent flere salg i september, og det har vært rekord etter rekord, måned etter måned i 2020? Hvorfor bytter så mange bolig nå?

– Jeg tror nok en del av årsaken når det gjelder september er at vi har hatt noen sterke måneder før september, mange har kjøpt, og nå skal de selge. Vi hadde 10 prosent opp i august, 40 prosent opp i juli, også ser vi nok også at det har vært i realiteten fem salgshelger i september. Og det gir et veldig mye større volum enn der det bare er fire, fordi boligene selges oftest rundt helgene. Også er det et litt lavere tilbud, sier Lauridsen.

Tror på vanlig prisfall

– Hva tror dere om resten av 2020? Vi er allerede på 8,3 prosent fra utgangen av desember i fjor til nå. Skal vi nedover nå?

– Vi tror at det kommer til å flate ut og at vi kommer til å se den normale prisnedgangen mot slutten av året, men det er klart, nå er det kortere tid igjen av året enn det var for en måned siden, da vi sa det samme.

– Så kommer det til å være en kraftigere nedgang enn normalt?

Nei, det tror vi ikke, så det vil nok være mer normal nedgang mot slutten av året, sier Lauridsen.