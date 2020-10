Thon Eiendom har solgt 75 av 106 leiligheter

Thon Eiendoms boligprosjekt i Vestby sentrum er under oppføring og mer enn 70 prosent av leilighetene skal være solgt.

– Byggingen er godt i gang og interessen har vært stor etter byggestarten som var i sommer. Vi har solgt 75 av 106 leiligheter i Wessel Park, og det er vi veldig fornøyd med, sier salgssjef for Thon Eiendom, Kenneth Ytterbø.

Wessel Park består av to bygg med totalt 106 leiligheter som er klare for innflytting 2. og 3. kvartal 2022. Alle leilighetene har privat balkong eller terrasse. I kjelleren blir det anlagt parkering over to plan.

På gateplan kommer det 2.000 kvadratmeter med næringsarealer og park.

Entreprenør for prosjektet er J.I. Bygg.