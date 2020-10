Nytt salg over 30 millioner på Nordstrand

Tom Egil Starberg har solgt sin villa i Solveien 22 på Nordstrand for 31,6 millioner kroner. Det er 3,4 millioner under prisantydning, men mannen bak Nordstrand Sport kan ikke klage på prisutviklingen.

Starberg kjøpte nemlig eiendommen i villaområdet på Nordstrand på tampen av boligkrakket i 1992. Da hadde boligprisene siden 1987 falt med 43 prosent, og mange av oss skulle nok ønsket at vi gikk inn i boligmarkedet den gang. Solveien 22 ble kjøpt for 1,9 millioner kroner den gangen, og prisen i 2020 er nesten 17 ganger høyere.

Trenger påkost

Tomten er på 2.948 kvadratmeter og er delt i to. Sveitservillaen ble oppført i 1902, og kjøper har fått et skikkelig oppussingsobjekt. Generelt har bygningen, grunn og fundament fått tilstandsgrad 2, som betyr at det er vesentlige avvik. Sanitæranlegg, balkonger, terrasser og drenering blir trukket frem i tilstandsrapporten.

Starberg ønsker ikke å kommentere salget, og megler Jan Fredrik Bonde i Sem & Johnsen har ikke vært tilgjengelig.

Populære vei

Solveien på Nordstrand er et populært sted å bo for de med mye penger. Senest forrige helg ble det kjent at «Villa Nova» i Solveien 97 ble solgt for 43,5 millioner, 5,5 millioner under antydning, men også her fikk selger god verdistigning, over syv ganger prisen som ble gitt i 1997.

Ifølge Nordstrands Blad ble en annen villa i Solveien 27D solgt i midten av september for 22,4 millioner, med en kvadratmeterpris på 126.000 kroner. Det samme funkishuset ble solgt for 10,75 millioner for fem år siden, ifølge avisen.