Selvaag Bolig-sjefen om boligmangel i Oslo: – Det er en kraftig flaskehals

I Oslo estimeres det et boligbehov på 5.000 boliger pr. år. Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen sier at slik det nå ser ut ligger det an til å ende på rundt halvparten, melder TDN Direkt.

– Det starter hvert fall med tilgjengelige tomter, og med behandlingstider på 4-5 år på reguleringsplaner er det en kraftig flaskehals, sier Thorsen om boligmangelen i Oslo under Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) Boligkonferanse fredag.

NEF-direktør Carl O. Geving mener også ifølge TDN Direkt at Oslo har store utfordringer.

– Ikke bare innen bolig, men også innen infrastruktur tar regulering alt for lang tid. Fornebubanen begynte man å planlegge i 1997. Når infrastrukturutviklingen går tregt, så påvirker det boligbyggingen, sier han.

På spørsmål om renteeffekten i markedet er tatt ut sier Geving kontant nei.

– Med nullrente har det aldri vært mer interessant å eie en bolig nummer to, så den effekten tror jeg ikke er tatt ut, sier NEF-direktøren, ifølge TDN Direkt.

Thorsen i Selvaag Bolig er ifølge nyhetsbyrået derimot litt mer moderat, og mener det kan hende at brorparten av renteeffekten er tatt ut, men at det kanskje er noe igjen.