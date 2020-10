Nicolai Tangen på tre visninger i Lars Staffs toppleilighet i Kruses gate 11

«Det blir sikkert masse bråk», sa Nicolai Tangen til VG fredag der han fortalte om sine planer om snarlig boligkjøp i Oslo. Det han ikke fortalte var at han vurderte å kjøpe den drøyt 320 kvadratmeter store toppetasjen i rikmannsblokken Kruses gate 11 på Frogner i Oslo.

Tangen var allerede observert på visning to ganger, og lørdag var han nok en gang på besøk i kjempeleiligheten som har en prislapp på 100 millioner kroner.

Etter at Tangen hadde gjort sitt relativt korte besøk i leiligheten lørdag, forsvant også Staff-paret fra leiligheten kort tid etterpå. Tangen skal ha inspisert leiligheten både innvendig og utvendig.

Lars og Monica Staff har de senere årene gjennomført en storstilt ombygging av toppetasjen, til stor irritasjon både for Byantikvaren og naboene. «Nabokrangelen fra helvete», skrev Finansavisen i november 2018, da spetakkelet var på sitt verste med Staff på den ene siden og eks-spydkaster Andreas Thorkildsen og eks-ordfører Fabian Stang samt andre naboer på den andre.

TRE VISNINGER: Nicolai Tangen har vært på tre besøk i Kruses gate 11 sammen med sin bedre halvdel. Siste gang han var på visning i 100-millionersleiligheten var lørdag ettermiddag. Foto: NTB

Stort, sentralt kjøkken

«Krigssone» var betegnelsen som ble brukt på leiligheten her i avisen da Finansavisen i fjor høst omtalte at eiendomsmegler Camilla Sem hadde hatt flere visninger på leiligheten. Dengang uttalte Lars Staff følgende til Finansavisen: «Tanken er å bo der til vi dauer. Men bolig er bare materielle greier, og jeg er pragmatisk, og vil vurdere hvis noen byr en jævlig bra pris».

Nicolai Tangen har mulighet til å by nettopp en slik pris. Og leiligheten passer Tangen midt i blinken. Fire soverom skal være blant kravene Tangen har stilt, og det får han hos Staff hvis man inkluderer hybelen i etasjen under. Til VG uttalte han at han elsker å lage mat, og ga uttrykk for at kjøkkenet blir et sentralt rom for mannen som har gått tre måneder på den franske kulinariske skolen Le Cordon Bleu.

Et stort og sentralt kjøkken får den matinteresserte oljefondsjefen til gagns i leiligheten til Lars og Monica Staff.

Prisrekord i Norden

Opprinnelig var det Stein Erik Hagen som skulle ha kjøpt toppleiligheten på 250 kvadratmeter i Kruses gate 11, men han trakk seg da Finansavisen gjorde kjøpet til en mediesak. Senere rykket grossistarving og investor Lars Staff og hans kone Monica inn og kjøpte leiligheten for 36,5 millioner.

Tre års krigføring der Staff selv sørget for å ta grep om styrelederrollen i bygget, og oppussing til rundt 25 millioner kroner, har sammen med et godt boligmarked bragt prislappen opp i 100 millioner. Det inkluderer innbygging av terrasser og en liten hybelleilighet i etasjen under, som bringer leiligheten opp i drøyt 320 kvadratmeter.

VINDUER GJORDE SUSEN: – Jeg syntes i utgangspunktet bygget var for dårlig, men det har byens beste beliggenhet med 360 graders utsikt, sa Lars Staff. Foto: Finansavisen

Vi snakker da om opp mot 310.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket i så fall blir den høyeste kvadratmeterprisen som noen gang er oppnådd i Norden.

I tillegg til hele toppetasjen med heis rett inn, inkluderer leiligheten også en leilighet i etasjen under. Staff har i dag pantsatt leiligheten for 54 millioner til SEB etter at Carl Erik Krefting tok pant for 65 millioner.

«Byens beste beliggenhet»

Lars og Monica Staff er på ingen måte nybegynnere i å pusse opp, og de har tidligere gjort det med stor suksess. To ganger har de solgt boligene sine til Hermine Midelfart og Peter T. Malling – begge gangene med skyhøye gevinster.

Senere kjøpte de kjempeleiligheten til Axel Eitzen i Drammensveien før de videresolgte den til 26 millioner høyere pris tre år senere.

Om Kruses gate 11 har Staff uttalt: «Jeg syntes i utgangspunktet bygget var for dårlig, men det har byens beste beliggenhet med 360 graders utsikt, så jeg tenkte at hvis jeg fikk lov til å sette inn vinduer samt å bygge inn terrassene så ville det være verdt det».

Dermed satte han i sving sine faste håndverkere sammen med interiørdesigner Helene Hennie.

Da Finansavisen konfronterte Staff med salgsplanene for 100 millioner i fjor høst, uttalte han:

«Jeg sier at folk får si hva det er verdt og by. Men jeg har også hørt det beløpet du nevner».

Lars Staff har ikke besvart henvendelse fra Finansavisen. Oljefondets pressekontakt Marthe Skaar skriver følgende i en melding: «Nicolai Tangen har ikke kjøpt bolig i Oslo ennå. Han har sett på diverse hus, men det vil være unaturlig å kommentere hvor han har vært på visning eller på besøk».