Oppgang i boligprisene og utleieprisene i tredje kvartal

– Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal 2020 viser en oppgang i boligprisene i de fleste områdene i landet. Dette er normalt for årets tredje kvartal, sier sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Sterkest utvikling

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for tredje kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

– Sterkest utvikling i tredje kvartal hadde Kragerø med en oppgang på 6,0 prosent, mens Stjørdal og Malvik og Molde hadde svakest utvikling med en nedgang 0,1 prosent, sier Lundesgaard.

Sterkest utvikling de siste tolv månedene hadde også Kragerø med en oppgang på 13,9 prosent, mens Stavanger Nord hadde svakest utvikling med en oppgang på 0,8 prosent.

– Boligprisene stiger normalt i tredje kvartal og det var tilfelle også i år i de fleste områder i Norge. Nullrenten har nok også sitt å si for at veksten er såpass sterk i enkelte områder, sier Lundesgaard.

Oppgang i utleie

Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en oppgang på 0,5 prosent i byene i tredje kvartal i år.

– Dette er en utvikling som er normal for denne tiden av året, sier Lundesgaard.

Sterkest leieprisutvikling i tredje kvartal hadde Stavanger m/Sandens med en oppgang på 4,9 prosent etterfulgt av Oslo med en oppgang på 1,1 prosent.

Svakest utvikling hadde Oslo med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Stavanger m/Sandnes med en oppgang på 7,6 prosent. I Oslo har utleieprisene det siste året steget med 1,3 prosent, mens de har steget 5,0 prosent i Bergen.

Trondheim har hatt en flat utvikling i utleieprisene det siste året.