En god latter forlenger livet, og Finansavisen bidro i så måte lørdag da vi i forbindelse med artikkelen om de nyforlovede Joachim Sandvolds og Betine Erlas boligkjøp til 70 millioner avbildet Malene Tunold ved siden av Sandvold.

Det er å håpe at feilen bidro til munterhet, og dermed et langt og lykkelig samliv for de to nyforlovede.