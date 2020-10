ABG Sundal Collier kutter i kursmålet til Selvaag Bolig

ABG Sundal Collier ser et fall i leveringsvolumene til Selvaag Bolig i både 2021 og 2022. Derfor reduserer meglerhuset kursmålet til Selvaag Bolig fra 55 kroner pr. aksje til 50 kroner, skriver TDN Direkt.

Samtidig gjentar ABG hold-anbefalingen.

ABG poengterer også at mange av enhetene som er levert i tredje kvartal ble solgt tidlig i utviklingsfasen. Noe som vil øker sannsynligheten for at den potensielle opp-prisingen uteblir.

Ifølge TDN Direkt hadde ikke ABG Sundal Collier tatt dette med i de foreløpige beregningene for 2021 og 2022, og derfor har de gjort noen små justeringer.