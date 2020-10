Tidligere fotball-proff selger Ulvøya-luksus

Tidligere landslagskeeper Thomas Myhre selger eiendommen i Fiskekroken 4 på Ulvøya i Indre Oslofjord. Myhre ønsker 35 millioner kroner for eiendommen, 5 millioner kroner mer enn det han forsøkte å selge for i 2016.

Ville selge for 30

For fire år siden ville Myhre selge eiendommen med en prisantydning på 29,5 millioner kroner og verditakst på 30 millioner kroner. Den gang, med partner og eiendomsmegler Stian Pøhner i Nordvik & Partners, som ansvarlig for salgsprosessen.

Salget uteble, og nå er det Kim André Krabbe i Privatmegleren Panorama som har fått oppdraget.

Myhre har siden forrige salgsforsøk gjort betydelige oppgraderinger knyttet til garasjeanlegg med hage på toppen samt opparbeidet gårdsplassområde.

Kjøpte for 12,3

Villaen, som er på 318 kvadratmeter og har seks soverom, ble kjøpt av Myhre i 2006 for 12,3 millioner kroner.

Boligen befinner seg på et strategisk punkt kalt «Utsikten». Det er rammetillatelse for basseng i hagen.

Krabbe sier til Finansavisens at det har vært overraskende stor interesse og at han har hatt visning for 12-13 familier, som har vært seriøst interesserte.