– Vi har hele tiden sagt at vi skal være utfordreren i bransjen, og med vår nye teknologiplattform og app røsker vi tak i de etablerte prosessene for boligsalg, til beste for kundene, sier Martin Anmarkrud Kiligitto, administrerende direktør i Nordvik.

Eiendomsmeglerkjeden har lansert en ny teknologiplattform og app som gjør det enklere enn noensinne å selge bolig.

Appen gir også kundene tilgang til produkter og tjenester fra Nordviks samarbeidspartnere, blant annet Storebrand Bank.

– Da vi spurte kundene hva de ønsket seg var svaret tydelig. De ønsket mer involvering, smartere og mer oversiktlige tjenester. Rett og slett mindre frustrasjon i det administrative knyttet til salgsprosessen. Med denne plattformen gjør vi dette mulig, sier Anmarkrud Kiligitto.

Umiddelbar indikasjon

I appen kan boligselgerne få en umiddelbar indikasjon på boligens verdi, se live statistikk om interessen for boligen underveis i salgsprosessen og få enkel tilgang til boligstyling, flyttehjelp, utvask og andre tjenester som gjør boligreisen enklere.

De som skal kjøpe bolig vil få eksklusiv tilgang til boliger som snart kommer for salg, og kan enkelt søke om finansiering fra Storebrand Bank direkte i appen.

– Det er salg og flytting gjort smart. Gjennom appen vil vi gjøre prosessene som involverer oss og kundene enklere, og samtidig frigjør vi tid i oppdragene slik at kundene kan få enda bedre rådgivning og oppfølging fra eiendomsmeglerne våre, sier Kiligitto.

Flere vil samarbeide

Selskapet har allerede inngått avtaler med flere samarbeidspartnere som skal levere produkter og tjenester til Nordviks kunder gjennom appen, og Kiligitto forteller at flere titalls samarbeidspartnere står i kø for å bli med.

I tillegg til bank og tradisjonelle flyttetjenester snakker selskapet med leverandører av for eksempel boligalarmer, strømselskaper, møbelbutikker, forsikringsselskaper og dagligvareaktører.

– Vi er i ferd med å bygge et fullverdig økosystem innen bolig, og vi har opplevd en fantastisk respons fra alle de potensielle samarbeidspartnerne vi snakker med, sier han.

Nordvik-sjefen beskriver teknologiplattformen og -appen som en kombinasjon av Altinn, Eurobonus og Vipps for bolig.

– Appen blir en viktig del av vår videre vekstreise, sier han.