NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 18,9 i september til 22,9 i oktober.

– Nordmenn forblir sterke i troen på stigende boligpriser det neste året. Hele 85 prosent tror boligprisene vil stige eller være uendret. Det er mulig at folket undervurderer risikoen og usikkerheten av økte smittetall, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i en kommentar.

Kun to av ti i Rogaland

Blant de 1.000 som ble spurt i perioden 13.-19. oktober er det kun fem prosent som tror på fallende boligpriser. 54 prosent ser for seg oppgang det neste året.

De regionale forskjellene er likevel betydelige.

Kun to av ti tror på høyere boligpriser i Rogaland, men syv av ti forventer oppgang i Oslo.

– Stigende smittetall ser hittil ikke ut til å ha rokket ved troen på stigende boligpriser, sier Frengstad Bjerknes videre.

Frykter ikke for jobben

Blant de spurte er det kun syv prosent som er bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene. Dette er rett i overkant av gjennomsnittet siden oppstart av undersøkelsen, og nivået indikerer et normalt arbeidsmarked.

– Det er liten frykt for å miste jobben, det er et positivt tegn for norsk økonomi, og kan være en forklaringsfaktor for at bortimot ni av ti tror på stigende boligpriser, mener Frengstad Bjerknes.

Andelen som tror på høyere renter det neste året faller fra 51 prosent i september til 40 prosent i oktober.

– Økte smittetall reduserer sjansen for renteøkning i 2021, fortsetter Frengstad Bjerknes.